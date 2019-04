Max Verstappen heeft zich zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van China van de vijfde startplek verzekerd. Valtteri Bottas pakte poleposition op het Shanghai International Circuit.

Verstappen, die eerder op de dag de zevende tijd had geklokt in de laatste vrije training, kwam tijdens Q3 van de kwalificatie in Sjanghai op softbanden tot een tijd van 1.32,089.

Het leidde tot ontevredenheid bij de Red Bull Racing-coureur, want hij was te laat om voor een laatste run te gaan. Datzelfde gold voor zijn teamgenoot Pierre Gasly, die naar de zesde startplek reed (1.32,930).

Ook de concurrentie reed op de zachte band. Bottas troefde met 1.31,547 zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton nipt af: 1.31,570. Ferrari-rijders Sebastian Vettel (1.31,848) en Charles Leclerc (1.31,865) vormen zondag de tweede startrij.

De top tien van de startgrid bestaat verder uit het Renault-duo Daniel Ricciardo (1.32,958) en Nico Hülkenberg (1.32,962) en Haas F1-teamgenoten Kevin Magnussen en Romein Grosjean, die geen tijd neerzetten in Q3.

Albon niet van start na crash in training

Na de eerste kwalificatiesessie van zaterdag vielen Lance Stroll, George Russell, Robert Kubica en Antonio Giovinazzi af. Alexander Albon was in de derde vrije training gecrasht en ging niet van start met zijn zwaar beschadigde Toro Rosso-auto.

In Q2 viel het doek in Sjanghai voor Daniil Kvyat, Sergio Pérez, Kimi Räikkönen, Carlos Sainz en Lando Norris. Räikkönen, die Ferrari na vorig jaar verruilde voor Alfa Romeo, ontbrak voor het eerst sinds Hongarije in 2016 in Q3.

Vorig jaar startte én eindigde Verstappen als vijfde in China. Vettel vertrok toen vanaf pole, maar de overwinning was voor Verstappens toenmalige teamgenoot Ricciardo.

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur. Het is de duizendste race in de geschiedenis van de Formule 1.