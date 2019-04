Max Verstappen heeft zaterdagochtend de zevende tijd neergezet tijdens de derde vrije training voor de Grand Prix van China. Mercedes-rijder Valtteri Bottas was de snelste op het Shanghai International Circuit.

Namens Red Bull Racing kwam Verstappen tot een tijd van 1.34,447 in een vrije training die voortijdig werd beëindigd door een crash van Alexander Albon (Toro Rosso). Verstappen kwam daardoor niet toe aan zijn laatste run.

De 23-jarige Albon bleef ongedeerd, maar zijn auto liep wel flinke schade op. De Toro Rosso-rijder kan daardoor niet starten in de kwalificatie, die later op zaterdag op het programma staat.

Bottas klokte 1.32,830 in zijn Mercedes. De top drie van de vrije training werd verder gevormd door Ferrari-rijders Sebastian Vettel (1.33,222) en Charles Leclerc (1.33,2480).

Wereldkampioen Lewis Hamilton eindigde net als vrijdag bij de tweede vrije training buiten de top tien. De Mercedes-teamgenoot van Bottas moest genoegen nemen met de vierde tijd: 1.33,689.

Opnieuw geen toptijd voor Gasly

Ook Nico Hülkenberg van Renault (1.33,974) en Alfa Romeo-coureur Kimi Räikkönen (1.34,246) bleven Verstappen voor. Achter de Limburger completeerden Carlos Sainz (McLaren, 1.34,510) en het Toro Rosso-duo Albon (1.34,600) en Daniil Kvyat (1.34,783) de top tien in de derde oefensessie.

De 21-jarige Verstappen had in de eerste twee vrije trainingen de vierde en derde tijd neergezet en was in de derde training opnieuw veel sneller dan zijn nieuwe Red Bull Racing-teamgenoot Pierre Gasly.

Gasly begon het raceweekend in Sjanghai nog met een zevende tijd in de eerste oefensessie, maar eindigde tijdens de tweede training nog maar net bij de eerste tien en klokte zaterdag in de derde training pas de vijftiende tijd: 1.35,326.

Later op zaterdag, om 8.00 uur, staat de kwalificatie op het programma in China. De duizendste Grand Prix in de Formule 1-historie start zondag om 8.10 uur.