Lewis Hamilton is na de eerste twee vrije trainingen voor de Grand Prix van China nog niet tevreden met de afstellingen van zijn auto. De wereldkampioen van Mercedes vindt dat er nog veel moet worden bijgeschaafd.

"Ik had vandaag wat problemen met de auto. We hebben veel werk te doen en dat geldt vooral voor mij, want Valtteri Bottas leek het allemaal beter voor elkaar te hebben", zei Hamilton vrijdag op het Shanghai International Circuit.

"We gaan vanavond hard aan de slag om het een en ander op te lossen en zullen morgen hopelijk beter voor de dag komen. De auto heeft de snelheid om vooraan mee te doen en we moeten alleen de juiste set-up nog zien te vinden."

Hamilton klokte in de eerste training de tweede tijd (op ongeveer twee tienden van Ferrari-rijder Sebastian Vettel) en viel bij de tweede oefensessie buiten de top drie.

'Verschil in top mooi om te zien'

Ondanks de ontevredenheid over zijn Mercedes-auto geniet Hamilton van de strijd met Ferrari en Red Bull Racing in Sjanghai. De marges tussen de concurrenten zijn kleiner dan bij het vorige raceweekend in Bahrein.

"Het is mooi om te zien hoe klein de verschillen zijn. Zoals we verwachtten is Ferrari nog steeds sneller op de rechte stukken, maar over het algemeen zit het dicht bij elkaar. Dat zal morgen ook zo zijn."

Teamgenoot Bottas, die de snelste was in de tweede vrije training, kwam tot min of meer dezelfde conclusie. "Ferrari heeft nog steeds een hogere topsnelheid, maar in de tweede training waren wij beter in de meeste bochten", zei de Fin.

"Er is nog steeds ruimte voor verbetering, al weten we dat de concurrentie natuurlijk ook hard aan de auto blijft werken. We zullen moeten afwachten hoezeer we kunnen verbeteren ten opzichte van de anderen."

Teambaas Wolff maakt zich weinig zorgen

Mercedes-teambaas Toto Wolff onderkende het verschil in topsnelheid met Ferrari eveneens, maar liet ook weten niet in paniek te zijn.

"Het gaat niet alleen om de motor, maar ook om de hoeveelheid 'vuile' lucht. Daar moeten we naar kijken. Het verschil met Vettel in de eerste vrije training was aanzienlijk, maar het is wat het is", zei de Oostenrijker.

"We moeten ons herpakken, blijven vechten en het maximale uit het chassis en de motor zien te halen. Dan zullen we wel zien. Het motiveert in ieder geval om een richtpunt te hebben."

Zaterdag begint de derde vrije training om 5.00 uur en de kwalificatie om 8.00 uur. De duizendste Grand Prix in de Formule 1-geschiedenis start zondag om 8.10 uur.