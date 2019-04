Max Verstappen heeft vrijdag een goed gevoel overgehouden aan de eerste twee vrije trainingen in China. De Red Bull Racing-coureur is blij met zijn auto en vindt dat het verschil met de topteams te overzien is.

"Ik heb weinig te klagen. Vergeleken met Bahrein zitten we er hier zeker dichter op. Ik ben blij met de balans van de auto. We moeten nu alleen nog een beetje finetunen", zegt hij tegen onder meer het AD.

Bij het vorige raceweekend in Bahrein klaagde de 21-jarige Verstappen, die in China de vierde en derde tijd klokte in de eerste vrije trainingen, over de afstellingen van zijn auto.

Na onderzoek bleek er sprake van een montagefout. Het probleem met de RB15 werd in aanloop naar het weekend in Sjanghai verholpen in de fabriek en Verstappen merkt duidelijk verschil.

"We waren er allemaal eigenlijk al wel zeker van dat het er veel beter uit zou zien als we dat zouden oplossen en dat is nu ook gebleken. Het ziet er niet slecht uit hier. Ik ben gelukkig met het tempo."

Verstappen had kans op snelste ronde

In de tweede vrije training hoefde Verstappen alleen Mercedes-coureur Valtteri Bottas en Ferrari-rijder Sebastian Vettel voor zich te dulden. Het verschil met Bottas was iets meer dan twee tienden.

De Nederlander van Red Bull leek zelfs even op weg naar de snelste tijd op het Shanghai International Circuit, maar het laatste deel van zijn beste ronde verliep niet helemaal vlekkeloos.

Zaterdag staan in China de derde vrije training (5.00 uur Nederlandse tijd) en de kwalificatie (8.00 uur) op het programma. Zondag begint de duizendste Grand Prix in de Formule 1 om 8.10 uur.