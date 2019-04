Max Verstappen heeft vrijdag in de eerste vrije training voor de Grand Prix van China de vierde tijd geklokt. Sebastian Vettel was in zijn Ferrari de snelste in Sjanghai: 1.33,911.

Verstappen klokte 1.34,344 en eindigde daarmee 0,423 seconden achter Vettel. Wel was de Limburger ruim een seconde sneller dan Red Bull Racing-teamgenoot Pierre Gasly. De Fransman kwam niet verder dan de zevende tijd (1.35,428).

Vettel was namens Ferrari 0,207 seconden sneller dan wereldkampioen Lewis Hamilton en 0,256 sneller dan teamgenoot Charles Leclerc. De verschillen in de top drie waren minder groot dan tijdens de vrije trainingen in Bahrein van twee weken geleden.

Waar Ferrari de snelste tijden in Sjanghai op de mediumbanden reed, gebruikten Mercedes en Red Bull Racing de softs. De Italiaan Antonio Giovinazzi verscheen niet op de baan in zijn Alfa Romeo vanwege motorproblemen.

Achter Verstappen werd de top tien gecompleteerd door Valtteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Renault), Gasly, Daniil Kvyat (Toro Rosso), Lance Stroll (Racing Point) en Romain Grosjean (Haas F1).

Later op de vrijdagochtend, om 8.00 uur, staat de tweede vrije training op het programma. Zaterdag volgen de derde oefensessie (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur). De Grand Prix van China start zondag om 8.10 uur.