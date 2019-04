Sebastian Vettel hoopt dat hij zondag in de Grand Prix van China eindelijk het goede gevoel over zijn auto terug kan krijgen. De coureur van Ferrari imponeerde in februari tijdens de testdagen in Barcelona, maar kon de daaropvolgende verwachtingen tijdens de eerste Grands Prix in Australië en Bahrein niet waarmaken.

"Ik was niet tevreden met mijn optreden in Bahrein en ben sowieso nog niet blij met mijn gevoel tot nu toe over de auto", zegt Vettel donderdag tegen Sky Sports. "Ik weet dat ik beter kan en we hebben nog genoeg races om dat te bewijzen."

De viervoudig wereldkampioen begon het seizoen met een teleurstellende vierde plek in Australië en finishte in Bahrein na een spin als vijfde. Dat was een flinke domper voor de 31-jarige Duitser, die in 2018 de eerste twee Grands Prix nog op zijn naam schreef.

Na de race in Australië klaagde Vettel over een gebrek aan grip en na de Grand Prix in Bahrein constateerde hij dat de auto snelheid tekortkwam. "Het is normaal dat je niet de auto krijgt die je voor ogen hebt en dat je je aan moet passen", benadrukt Vettel in China.

"Het komt zelden voor dat je een race hebt waarbij de auto geweldig is en je niks hebt om over te klagen. In Barcelona hebben we het wel gewoon goed gedaan, dus ik hoop dat ik komend weekend een beter gevoel ga krijgen over de auto."

Sebastian Vettel en Lewis Hamilton. (Foto: ANP)

'Hamilton is de enige zonder geheugenverlies'

Vettel kreeg na zijn teleurstellende seizoensstart de nodige kritiek te verwerken, maar ontving in Bahrein steun uit onverwachte hoek. Mercedes-coureur Lewis Hamilton noemde de spin van zijn concurrent in Bahrein een minuscuul foutje en benadrukte dat ook coureurs met meerdere wereldtitels op zak foutjes kunnen maken.

"Ik had niet meegekregen dat hij iets aardigs had gezegd, maar het is leuk om te horen. Misschien is Lewis de enige die geen last heeft van geheugenverlies", grapt Vettel, die goede hoop heeft dat hij zich zondag in China kan revancheren voor de teleurstellende start van 2019.

"We moeten ervoor zorgen dat alles klopt. Aan de top zit het dit seizoen heel dicht bij elkaar. Ik verwacht vooral dat Red Bull in China nog beter voor de dag komt dan in Bahrein. Het wordt heel spannend, dus we moeten qua snelheid op onze top zijn."

De Grand Prix van China begint zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. De eerste twee trainingen staan vrijdag op het programma (4.00 en 8.00 uur) en de derde training (5.00 uur) en de kwalificatie (08.00 uur) worden zaterdag afgewerkt.