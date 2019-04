Max Verstappen is blij dat Red Bull Racing een montagefout bij de auto heeft opgelost. De 21-jarige Limburger kon daardoor in de voorgaande Grand Prix in Bahrein niet optimaal presteren.

"We hebben daar het hele weekend een fout gemaakt in de set-up en dat hielp zeker niet mee", zegt Verstappen, die nog wel verdienstelijk vierde werd, donderdag tegen het AD.

"Zondagavond kwamen we er na de race in Bahrein al achter wat het probleem was. En tijdens mijn test daar (de dinsdag na de race, red.) was het alweer goed."

Verstappen wil niet kwijt wat de fout precies inhield, maar hij geeft wel te kennen dat het niets te maken heeft met de voorvleugel.

"Er was gewoon iets fout gemonteerd. Iets wat je in de fabriek al monteert en waar je vervolgens het hele raceweekend niet meer aankomt. En zet je iets verkeerd, dan is het heel lastig een goede balans te vinden."

"Het is niet een heel groot drama, zoveel is er echt niet aan de hand. Ik geloof niet dat er fundamenteel iets verkeerd zit. Bijvoorbeeld tijdens de test in Bahrein voelde de auto al veel beter aan. Goed dat we het probleem gevonden hebben."

Max Verstappen poseert samen met zijn teamgenoot Pierre Gasly achter de RB15. (Foto: ANP)

'Hier in China wordt het natuurlijk dubbel gecheckt'

Verstappen heeft er dan ook vertrouwen in dat hij dit weekeinde in China weer het maximale uit de RB15 kan halen, al laat hij niets aan het toeval over.

"Hier in China wordt natuurlijk dubbel gecheckt of het nu wel goed gemonteerd is. Dat heb ik wel even aangegeven, ja. Om te lachen, natuurlijk."

Verstappen begon het seizoen een maand geleden met een fraaie derde plaats in Australië en door zijn vierde plaats in Bahrein bezet hij de derde plek in de WK-stand.

De nummer vier van vorig seizoen moet alleen de Mercedes-coureurs Valtteri Bottas (44 punten) en Lewis Hamilton (43 punten) boven zich dulden.

De Grand Prix van China, de duizendste in de historie van de Formule 1, start zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. De eerste twee trainingen staan vrijdag op het programma (4.00 en 8.00 uur) en de derde training (5.00 uur) en de kwalificatie (8.00 uur) worden zaterdag afgewerkt.