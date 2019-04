Lewis Hamilton juicht het toe als er vanaf volgend jaar definitief weer een Formule 1-race wordt verreden in Zandvoort. De regerend wereldkampioen van Mercedes vindt dat het Noord-Hollandse circuit niet zal misstaan op de kalender.

"O, echt? Wauw", reageert Hamilton donderdag tegenover Motorsport.com in eerste instantie verrast als tegen hem wordt gezegd dat de kans groot is dat er volgend jaar weer in Zandvoort geracet wordt.

De 34-jarige Brit bewaart goede herinneringen aan Zandvoort. Zo won hij er in 2005 de Masters of Formula 3, waarin Formule 3-coureurs uit verschillende Europese kampioenschappen het tot en met 2016 tegen elkaar opnamen.

"Het was een gaaf circuit toen ik er in mijn jongere jaren reed. Er werd alleen niet ingehaald, dus ik weet niet of dat nu anders zal zijn. Ik weet niet of ze het circuit veranderd hebben of iets dergelijks", vertelt hij.

"Het was in elk geval een ongelofelijke baan om op te rijden met de Formule 3. Zoals ik al zei, kon je er eerder niet inhalen, maar misschien dat dat met DRS-zones beter gaat, ik heb geen idee. Het lijkt me sowieso heel erg tof."

Het circuit in Zandvoort vanuit de lucht. (Foto: ANP)

'Dat is nog voorbarig'

Verschillende media meldden maandag dat het Formule 1-management (FOM) de circuitdirectie van Zandvoort heeft verteld dat alles rond is en dat het gaat om een vijfjarige deal, die in 2020 ingaat. Jan Lammers kon dat toen nog niet bevestigen.

"Dat is nog voorbarig. We zijn op de goede weg, maar we zijn nog steeds bezig de puntjes op de i te zetten", zei de beoogd sportief directeur van de Grand Prix van Nederland tegen persbureau ANP.

In 1985 werd er voor het laatst een Formule 1-race verreden in Zandvoort. Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een terugkeer van de Grand Prix de laatste jaren flink toegenomen.

Assen wil ook graag de organisatie op zich nemen, maar is - ook als de onderhandelingen met Zandvoort alsnog op niets uitlopen - geen optie. Het Drentse circuit was nog nooit het decor van een race in de koningsklasse van de autosport.