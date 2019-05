De Formule 1 keert in 2020 definitief terug in Nederland. Het Formula One Management (FOM) heeft dinsdag op een persconferentie bevestigd dat Zandvoort volgend jaar mei een Grand Prix mag organiseren.

Het circuit van Zandvoort en de FOM zijn een contract voor drie jaar overeengekomen en de race gaat officieel de Heineken Dutch Grand Prix heten. Het is nog niet bekend op welke dag in mei de race op de kalender komt te staan.

"Voor ons waren er drie redenen om terug te keren in Nederland", vertelde FOM-voorzitter Chase Carey op de persconferentie in Zandvoort. "De Grand Prix van Zandvoort kent een mooie historie, de passie in Nederland is mede door Max Verstappen geweldig en we wilden een nieuwe race in Europa voor deze generatie."

"Nederland is bovendien een geweldig land. We willen op locaties komen die de verbeelding van de wereld samenvatten en een gevarieerd programma aanbieden aan fans van alle leeftijden. Het Grand Prix-weekend moet voor iedereen een mooie herinnering worden."

Niet alle Formule 1-coureurs kijken uit naar een race in Zandvoort - Sebastian Vettel baalt omdat inhalen in de kustplaats erg lastig is - maar Jan Lammers verwacht juist het nodige spektakel. De sportief directeur van de Dutch Grand Prix spreekt van "een circuit voor autocoureurs met ballen".

Niki Lauda laatste winnaar in Nederlandse Grand Prix

Het is voor het eerst in 35 jaar dat er een Formule 1-race in Nederland zal worden gehouden. De laatste keer was in 1985, toen drievoudig wereldkampioen Niki Lauda zegevierde op het circuit van Zandvoort.

Tussen 1952 en 1985 werd er jaarlijks - met uitzondering van vier jaar - een Formule 1-race georganiseerd in de kustplaats. Na 1985 kreeg de organisatie het budget niet meer rond en raakte Nederland zijn Grand Prix in de koningsklasse van de autosport kwijt.

Met de bevestiging van het FOM komt er een einde aan een maandenlange lobby van Zandvoort om de Formule 1 terug naar Nederland te halen. De roep om een Nederlandse Grand Prix nam de laatste jaren sterk toe door de populariteit van Verstappen, die bezig is aan zijn vijfde achtereenvolgende seizoen in de Formule 1.

Ook Assen hoopte kans te maken op het organiseren van een Grand Prix, maar de voorkeur van de bazen in de Formule 1 ging vanwege de historie naar Zandvoort uit. Er werd ook enige tijd gespeculeerd over een stratenrace in Amsterdam of Rotterdam, maar die plannen werden nooit concreet.

Carey en Lammers ondertekenen het driejarige contract. (Foto: NU.nl/Joost Nederpelt)

Gemeente Zandvoort steekt 4 miljoen in project

Hoewel de beleidsbepalers in de Formule 1 zich regelmatig positief uitlieten over een Grand Prix in Nederland, was een terugkeer van de race in Zandvoort vanwege het financiële aspect geen vanzelfsprekendheid. De Nederlandse regering liet begin dit jaar weten niet te willen investeren in een Formule 1-race.

De gemeente Zandvoort koos er wel unaniem voor om 4 miljoen euro in het project te steken. Dat was een belangrijke stap in het proces, want overheidssteun is een van de voorwaarden die het FOM aan Zandvoort en andere circuits die een race willen organiseren stelt. Ook Nederlandse bedrijven als Pon, VolkerWessels, Jumbo, Talpa Network en CM.com hebben - net als Heineken - een financiële bijdrage geleverd.

Het geld is vooral bedoeld om de infrastructuur van en rond het circuit te verbeteren. Het budget moet gecreëerd worden door onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting te verhogen. Het circuit werkt voor de Grand Prix met een begroting van 30 tot 40 miljoen euro.

De Grand Prix van Zandvoort, die mogelijk in de plaats van de Grand Prix van Spanje komt, is niet de enige nieuwe race op de kalender voor 2020. Eerder werd al bekend dat het debuterende Vietnam een race mag organiseren in de straten van hoofdstad Hanoi.

Het persmoment van dinsdag over de Grand Prix van Zandvoort. (Foto: ANP)