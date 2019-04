In China wordt komend weekend de duizendste Grand Prix in de geschiedenis van de Formule 1 verreden. Autocoureur Tom Coronel beantwoordt vijf vragen over de race op het Shanghai International Circuit.

Vorig jaar pakte Red Bull Racing hier de zege met Daniel Ricciardo, is het dit jaar de beurt aan Max Verstappen?

"Dat kan alleen als de auto goed genoeg is, maar Red Bull heeft nog een hoop werk aan de winkel. Aan Max zelf zal het niet liggen. Eerst was hij nog onervaren en te wild, maar die tijd is voorbij."

"Hij had vorig jaar al kunnen winnen in China, als hij minder risico had genomen bij het inhalen van Lewis Hamilton en Sebastian Vettel. Maar ik geniet juist van zijn manier van rijden."

"Ik durf best te zeggen dat ik Verstappen-fan ben en zelfs een beetje jaloers ben op wat hij allemaal kan in een auto. Ik hou niet van coureurs die heel berekenend rijden en in de laatste ronde nog even proberen in te halen. Max gaat er altijd vol voor en dan kan het soms misgaan, maar het is altijd mooi om naar te kijken."

Red Bull voert in China een aantal aerodynamische updates door. Hoe staat het team er nu voor?

"Ze móéten die updates ook wel doorvoeren. In Bahrein kwam Verstappen een halve seconde per ronde tekort op Ferrari en Mercedes, dat gat zullen ze niet met één update dichten. Maar stel dat ze twee tienden goedmaken, dan zou Verstappen met een goede strategie voor het podium kunnen gaan."

"In Spanje, de vijfde race van het jaar, staat alweer de volgende update gepland. Red Bull is sowieso het team dat tijdens het seizoen de meeste progressie boekt, maar ik ben toch wel een beetje geschrokken van het verschil met Ferrari en Mercedes in de eerste races."

"Adviseur Helmut Marko zei dat het team de duurste auto ooit heeft gebouwd. Ze proeven natuurlijk ook dat ze nu met Verstappen een diamant in handen hebben die het team aan de wereldtitel kan helpen."

Mercedes heeft tweemaal een één-twee gepakt dit seizoen, dus Ferrari zal enorm veel druk voelen om in China te presteren. Wat verwacht je van de Italianen?

"Ferrari had vorig jaar al de snelste auto, maar Formule 1 is niet zo simpel als mensen van buitenaf denken. Het is een enorm gecompliceerde sport, waar van alles mis kan gaan."

"Ik denk wel dat Vettel een serieus probleem heeft. We zien in de Formule 1 een nieuwe generatie opstaan, die de gevestigde orde wegblaast. Verstappen heeft vorig jaar Ricciardo - toch niet de minste - verpulverd, bij McLaren laat Lando Norris hele mooie dingen zien en Charles Leclerc was twee weken geleden in Bahrein beter dan Vettel."

Dit is de duizendste Grand Prix in de geschiedenis van de Formule 1. Aan welke van de voorgaande 999 denk jij het vaakst terug?

"San Marino in 1994, waarbij Ayrton Senna overleed. Ik reed toen voor Lotus in de Euroseries, wat toen het voorprogramma van de Formule 1 was. Ik keek de race in de pitbox van Benetton, waar Jos Verstappen toen reservecoureur was en heb alles van heel dichtbij meegemaakt."

"Er ging een enorme rilling over het circuit, in het begin wilde je niet geloven wat er gebeurd was. Senna was veel groter dan de Formule 1. Op de terugweg naar huis zag ik op het vliegveld in Bologna luchthavenpersoneel huilen toen ze het nieuws van zijn overlijden hoorden. Iedereen was in shock."

Je hebt in zelf vaak in Shanghai geracet. Wat is bijzonder aan dit circuit?

"De hele lange bocht naar rechts, direct na start/finish, je kan die bocht nooit op dezelfde manier nemen. Zoals wel meer bochten op dit circuit kun je de eerste bocht opofferen door goed uit te komen voor de tweede bocht, waar je dan een aanval kunt plaatsen. Er zijn hier meerdere inhaalmogelijkheden en het is een spectaculair circuit."

