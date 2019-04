Jan Lammers kan maandag nog niet bevestigen dat de Formule 1 vanaf volgend jaar terugkeert in Zandvoort, zoals verschillende media melden.

"Dat is nog voorbarig. We zijn op de goede weg, maar we zijn nog steeds bezig de puntjes op de i te zetten", zegt Lammers, de beoogd sportief directeur van de Nederlandse Grand Prix.

Onder meer Motorsport Week brengt op basis van bronnen het nieuws naar buiten dat het Formule 1-management (FOM) de circuitdirectie van Zandvoort heeft gerustgesteld en het zou gaan om een vijfjarige deal die ingaat in 2020.

"Ik hoop dat het om een heel betrouwbare bron gaat. Het is ook heel leuk om deze geruchten te horen. Maar volgens mij lopen ze nog een beetje voor de troepen uit. Het is sowieso niet aan ons om dit bekend te maken. Zoiets moet je zorgvuldig doen", aldus Lammers.

"De Formule 1 gaat niet alleen over Zandvoort. Ze hebben 21 of 22 races. Als alles in afgerond, dan komen we waarschijnlijk samen met het nieuws naar buiten. Maar zover is het nog niet. We zijn wel optimistisch."

'Een van de meest historische circuits die er bestaan'

De FOM liet eind vorige maand weten dat in juni alles helder wordt. In die maand komt de kalender van 2020 naar buiten en daar staan de races op die zeker doorgaan. Het is wel mogelijk dat de FOM een harde deal met Zandvoort eerder naar buiten brengt.

Het in Londen gevestigde management van de Formule 1 bevestigde alleen onderhandelingen met "een van de meest historische circuits die er bestaan" en dat de gesprekken voorspoedig verlopen.

In 1985 werd er voor het laatst een Grand Prix in de Formule 1 verreden in Zandvoort. Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een terugkeer van de race de laatste jaren flink toegenomen.