Pierre Gasly hoopt de komende tijd meer ondersteuning van zijn engineers te krijgen. De Fransman van Red Bull Racing slaagt er maar niet in de juiste set-up te vinden, waardoor zijn resultaten tot nu toe ondermaats zijn.

De 23-jarige Gasly maakt dit seizoen zijn debuut voor Red Bull, nadat hij afgelopen seizoen zijn eerste volledige Formule 1-seizoen afrondde bij Toro Rosso. Met een elfde plaats in Australië en een achtste stek in Bahrein blijft hij ver achter op teamgenoot Max Verstappen.

"Ik kan wel wat aanwijzingen gebruiken met de set-up", zegt de Fransman tegen Autosport. "Het is ook zaak om te zien hoe de engineers me bij kunnen staan om de auto meer aan te laten sluiten op mijn rijstijl."

Gasly klaagde de afgelopen races vooral over te veel wheelspin, waardoor hij het gevoel had dat hij rustiger moest rijden in de bochten. "Ik heb nog steeds niet het gevoel dat ik alles kan doen in de auto wat ik wil. Ik kan niet echt pushen en de auto reageert niet zoals ik dat wil."

Mede door zijn gebrek aan vertrouwen in de auto wist Gasly zich nog niet te plaatsen voor de laatste kwalificatiesessie. In Australië startte hij als zeventiende, in Bahrein dertiende.

'Het komt vast goed met Pierre'

Hoewel zijn resultaat in Bahrein al wat beter is, is Gasly verre van tevreden. "Natuurlijk zijn er wat positieve zaken, maar we staan nog steeds niet waar ik wil staan. Ik moet met de mannen zien wat we kunnen veranderen en hoe ik me aan kan passen, want ik vind het allemaal te onvoorspelbaar nu."

Teambaas Christian Horner was desondanks opgetogen met het weekend van Gasly. "Het was zaak dat hij een sterke race zou rijden en dat deed hij. Hij had een paar fraaie inhaalacties en zijn pace was zeker in het tweede deel uitstekend."

De Brit begrijpt waarom Gasly het vooralsnog moeilijk heeft. "De auto is erg tricky. We hebben maar een kleine marge waarin de auto optimaal werkt en die heeft Max wel gevonden. Voor Pierre is het wat lastiger, maar dat komt vast goed."

De volgende race staat volgende week op het programma als de Grand Prix van China wordt verreden. Het is bovendien de duizendste Grand Prix in de historie.