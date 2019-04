Ferrari heeft na onderzoek kunnen achterhalen wat het motorprobleem van Charles Leclerc in Bahrein veroorzaakte. De jonge coureur leek op weg naar zijn eerste Grand Prix-zege, maar kreeg in de laatste tien rondes te maken met een technisch probleem.

"De technici en ingenieurs van Scuderia Ferrari hebben ontdekt dat er een kortsluiting in de besturingseenheid van het injectiesysteem in een van de cilinders is ontstaan", meldt Ferrari op zijn website. "Dit type probleem hebben we nog nooit eerder meegemaakt."

De motor uit Leclercs bolide werd voor het onderzoek naar de fabriek in het Italiaanse Maranello gevlogen. Nu de oorzaak is achterhaald, zal de 21-jarige Monegask volgende week bij de Grand Prix van China dezelfde motor weer gebruiken.

Afgelopen zondag werd Leclerc in de slotrondes ingehaald door Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Hij werd nog wel derde, omdat een safety car voorkwam dat ook Max Verstappen hem nog passeerde.

Leclerc was in Bahrein dicht bij zijn eerste zege. (Foto: Pro Shots)

Ferrari gaat in China voor eerste zege

Leclerc was zondag hevig teleurgesteld dat een technisch mankement zijn eerste Grand Prix-zege voorkwam. "Dit soort dingen gebeuren helaas in de autosport", baalde hij. "Helaas was het niet onze dag, maar dit is erg moeilijk om te accepteren."

"Natuurlijk ben ik extreem teleurgesteld. Het is jammer dat we slechts derde zijn geworden, maar we zullen sterker terugkomen."

Ferrari gaat volgende week in Sjanghai op jacht naar de eerste zege dit seizoen. Bottas won de openingsrace in Australië en Hamilton zegevierde in Bahrein.