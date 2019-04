Max Verstappen heeft goede hoop dat Red Bull Racing zich volgende week bij de Grand Prix van China kan herpakken na een wat teleurstellende start van het seizoen.

De 21-jarige Nederlander kende persoonlijk een redelijk begin met een derde plek in Australië en een vierde plaats in Bahrein, maar Red Bull kon zich nog niet echt meten met de concurrenten Mercedes en Ferrari.

"We hebben in Bahrein belangrijke punten gescoord en het resultaat gemaximaliseerd, maar er valt nog steeds veel te leren over de auto. We zijn druk geweest in de fabriek en hopelijk kunnen we het gat in China dichten", zegt Verstappen vrijdag op Verstappen.nl.

"Dit jaar heeft het team in Sjanghai het tienjarig jubileum van de eerste racewinst, dus hopelijk kunnen we er een mooie show van maken, vooral voor de gepassioneerde fans die er altijd zijn."

Eerder deze week liet Red Bull Racing-topman Helmut Marko weten dat het team van Verstappen vooral met een aerodynamisch probleem kampt, maar dat ook hij erop vertrouwt dat in China beter wordt gepresteerd.

Verstappen ziet mogelijkheden in Sjanghai

Volgens Verstappen ligt het Shanghai International Circuit de RB15 beter. "De Chinese Grand Prix is een echt racecircuit, want er zijn veel mogelijkheden voor inhaalacties, dus ik kijk ernaar uit om daar hopelijk een spannende race te hebben", aldus de Limburger.

"Over het algemeen biedt Sjanghai veel mogelijkheden om het gevecht aan te gaan en een inhaalactie te plaatsten. Bijvoorbeeld in bocht zes, waarbij de voorbereiding al plaatsvindt in de eerste bocht."

Mercedes staat er na de eerste twee Grands Prix van 2019 het beste voor. Valtteri Bottas won in Australië en Hamilton was de beste in Bahrein. De coureurs voeren ook de WK-stand aan, gevolgd door Verstappen en het Ferrari-duo Charles Leclerc en Sebastian Vettel.

De Grand Prix van China begint volgende week zondag om 8.10 uur Nederlandse tijd. Op vrijdag zijn de eerste twee vrije trainingen (4.00 en 8.00 uur), gevolgd door de derde oefensessie en de kwalificatie op zaterdag (5.00 en 8.00 uur).