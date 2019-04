Mick Schumacher heeft met volle teugen genoten van zijn eerste twee testdagen in de Formule 1. De talentvolle Duitser merkt dat hij veel geleerd heeft in Bahrein, maar denkt voorlopig niet aan een overstap naar de koningsklasse van de autosport.

"Ik ben pas net begonnen aan mijn eerste jaar in de Formule 2, dus we zullen wel zien hoe het gaat", zei Schumacher woensdag na de tweede testdag in Bahrein tegen Motorsport.com.

"Als ik de overstap maak naar de Formule 1, dan wil ik al een complete coureur zijn en zo voorbereid mogelijk aan het avontuur beginnen. De tijd moet uitwijzen of dat volgend jaar al is of de jaren daarop. Dat laat ik rustig op me afkomen."

De twintigjarige Schumacher, die vorig jaar wereldkampioen werd in de Formule 3 en dit jaar debuteert in de Formule 2, kwam dinsdag tijdens de eerste testdag al in actie voor Ferrari en stapte woensdag in de auto van Alfa Romeo.

Mick Schumacher in actie voor Alfa Romeo. (Foto: Pro Shots)

'Ik heb voor 110 procent genoten'

De zoon van zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 Michael Schumacher had zich voorgenomen om vooral te genieten van zijn eerste rondjes in een Formule 1-auto. "Ik heb voor 110 procent genoten", vertelde Schumacher, die dolblij is met de opgedane ervaring.

"De Formule 1 is zo complex, er zijn veel verschillende manieren om met de auto om te gaan en ervan te leren. Ik heb veel dingen geleerd die ik ook kan meenemen in de Formule 2 en daar ga ik ook gebruik van maken."

Schumacher, die sinds dit jaar deel uitmaakt van het talentenprogramma van Ferrari, maakte vorig weekend zijn debuut in de Formule 2. De coureur van PREMA Racing eindigde de hoofdrace als achtste en werd in de sprintrace van zondag zesde.

Ook de Nederlander Nyck de Vries komt dit seizoen uit in de Formule 2. De volgende Grand Prix op het tweede niveau staat in het weekend van 27 en 28 april op het programma in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe.