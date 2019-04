George Russell heeft woensdag tijdens de tweede en laatste testdag van deze week in Bahrein namens Mercedes de snelste tijd neergezet. Mick Schumacher noteerde in de Alfa Romeo de zesde tijd op het Bahrain International Circuit.

De 21-jarige Russell komt dit Formule-seizoen uit voor Williams, maar mocht woensdag testen voor Mercedes. Hij zat in het juniorprogramma van het Britse team en staat er nog onder contract. Russell kwam in de W10 tot een tijd van 1.29,029 en was zo een van de zes coureurs die onder de minuut en dertig seconden doken.

Schumacher reed dinsdag nog rondjes voor Ferrari en kwam tijdens de tweede testdag uit voor Alfa Romeo. De zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher noteerde een snelste ronde van 1.29,998 en was zo iets langzamer dan dinsdag in de Ferrari, toen hij een tijd van 1.29,976 klokte.

Sebastian Vettel nam woensdag de plaats van Schumacher over in de Ferrari en noteerde met 1.29,319 de derde tijd. De vijfvoudig wereldkampioen toonde zich net iets sneller dan Renault-coureur Carlos Sainz (vierde tijd met 1.29,765) en Daniil Kvyat (vijfde in 1.29,911) van Toro Rosso.

Top 10 tweede testdag Bahrein 1. George Russell (Mercedes) - 1.29,029

2. Sergio Pérez (Racing Point) - 1.29,095

3. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.29,319

4. Carlos Sainz (McLaren) - 1.29,765

5. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.29,911

6. Mick Schumacher (Alfa Romeo) - 1.29,998

7. Alexander Albon (Toro Rosso) - 1.30,037

8. Lance Stroll (Racing Point) - 1.30,049

9. Daniel Ticktum (Red Bull) - 1.30,856

10. Romain Grosjean (Haas F1) - 1.30,903

Fernando Alonso keerde als testcoureur terug bij McLaren. (Foto: Pro Shots)

Verstappen maakt plaats voor Ticktum

Waar Max Verstappen tijdens de eerste testdag in actie kwam voor Red Bull Racing, werden de honneurs bij de Oostenrijkse renstal woensdag waargenomen door Daniel Ticktum. De pas negentienjarige Brit noteerde de negende tijd (1.30,856), maar was wel een van de productiefste coureurs.

Ticktum kwam tot liefst 135 ronden en hoefde daarmee alleen Alexander Albon voor zich te dulden. De Toro Rosso-coureur reed 143 ronden. Ook Russell (101), Vettel (103), Kvyat (111), Jack Aitken van Renault (103) en Williams-coureur Nicholas Lafiti (100) bereikten de grens van honderd ronden.

Afgelopen zondag stond in Bahrein nog de tweede Formule 1-race van het seizoen op het programma, die werd gewonnen door Lewis Hamilton. Het seizoen wordt op zondag 14 april vervolgd met de Grand Prix van China.