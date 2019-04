Fernando Alonso genoot ervan dat hij dinsdag bij de eerste testdag in Bahrein weer op een circuit reed met een Schumacher. De tweevoudig wereldkampioen, die jarenlang tegen Michael Schumacher streed in de Formule 1, verwacht veel van diens zoon Mick Schumacher.

"Mick heeft een geweldige toekomst voor zich liggen, hij heeft het heel goed gedaan in de lagere klassen", zei de 37-jarige Alonso na de test op het Bahrain International Circuit.

"Mick staat nu voor een belangrijk debuutjaar in de Formule 2. Het wordt niet makkelijk, want hij neemt het op tegen ervaren coureurs, maar hopelijk kan hij daar successen vieren en later ook in de Formule 1. Dat zal waarschijnlijk goed zijn voor de sport. Een Schumacher in een Formule 1-auto is altijd speciaal."

De twintigjarige Mick Schumacher reed dinsdag in Bahrein voor het eerst in een Formule 1-auto en klokte achter Max Verstappen de tweede tijd. De Duitser kwam in actie namens Ferrari, het team waarbij zijn legendarische vader Michael vijf van diens zeven wereldtitels veroverde.

Alonso, die in 2006 een spannend gevecht om de wereldtitel met Michael Schumacher in zijn voordeel beslechtte, testte dinsdag namens McLaren.

"Het was mooi om 's ochtends op de schermen de namen 'M. Schumacher' en 'Alonso' weer onder elkaar te zien staan", zei de voormalige coureur van Ferrari. "Op dat moment kon je niet weten of het Michael of Mick was."

Fernando Alonso (rechts) met Michael Schumacher in 2012. (Foto: ANP)

'Schumacher moet op trein stappen als F1 komt'

Alonso stopte na vorig seizoen met racen in de F1, maar hij helpt McLaren nog wel als testcoureur. De Asturiër vond het niet gek om dinsdag op hetzelfde circuit te rijden als de zoon van een voormalige rivaal.

"Dat heb ik al eerder gehad met Verstappen. Ik heb twee jaar tegen 'Jos the Boss' (Jos Verstappen, red.) geracet en later vier jaar tegen Max Verstappen", glimlachte Alonso.

Max Verstappen werd in maart 2015 op zeventienjarige leeftijd de jongste coureur ooit in de Formule 1. Mick Schumacher is al drie jaar ouder en volgens Alonso zou de Duitser niet moeten twijfelen als hij een kans krijgt om in de koningsklasse van de autosport te racen.

"Je kunt maar beter zo vroeg mogelijk instappen in de Formule 1", zei de Spanjaard, die zelf als negentienjarige debuteerde in de Formule 1, tegen Sky Sports. "Je weet nooit wanneer de trein weer voorbij zal komen."

Mick Schumacher komt woensdag namens Alfa Romeo in actie bij de tweede en laatste testdag in Bahrein.

Corinna Schumacher kijkt naar haar zoon Mick Schumacher tijdens de eerste testdag in Bahrein. (Foto: Pro Shots)