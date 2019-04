Max Verstappen heeft dinsdag tijdens de testdag in Bahrein de snelste tijd geklokt. De coureur van Red Bull Racing dook in de laatste minuten onder de tijd van debutant Mick Schumacher.

Verstappen reed in totaal 62 ronden en klokte 1.29,379 als snelste ronde. Hij was daarmee overigens maar iets trager dan tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix in Bahrein, toen hij 1.28,752 reed in de laatste sessie.

Schumacher leek bij zijn eerste optreden in een Formule 1-auto direct de snelste tijd te rijden. De zoon van de legendarische Michael Schumacher kwam in zijn Ferrari tot 1.29,976. Dat was goed voor de tweede tijd. Schumacher reed 56 ronden.

Lando Norris besloot de dag met de derde tijd. De Brit van McLaren reed slechts 22 rondjes, maar liet met 1.30,800 wel de rest achter zich. Romain Grosjean, die 's ochtends nog het snelste was, moest met 1.30,982 genoegen nemen met plek vier.

Uitslag eerste testdag 1. Verstappen (Red Bull) - 1.29,379/ 62 ronden

2. Schumacher (Ferrari) - 1.29,976/ 56 ronden

3. Norris (McLaren) - 1.30,800/ 22 ronden

4. Grosjean (Haas) - 1.30,982/ 42 ronden

5. Albon (Toro Rosso) - 1.31,089/ 71 ronden

6. Hamilton (Mercedes) - 1.31,156 / 77 ronden

7. Ricciardo (Renault) - 1.31,584 / 45 ronden

8. Stroll (Racing Point) - 1.31,964/ 33 ronden

9. Sainz (McLaren) - 1.32,059 / 32 ronden

10. Giovinazzi (Alfa Romeo) - 1.32,067 / 53 ronden

11. Alonso ( McLaren) - 1.32,207 / 64 ronden

12. Fittipaldi (Haas) - 1.32,708/ 20 ronden

13. Kvyat (Toro Rosso) - 1.33,653 / 45 ronden

14. Russell (Williams) - 1.33,682/ 27 ronden

Lastige omstandigheden in Bahrein

De eerste testdag in Bahrein verliep niet naar wens voor de teams. De middagsessie kwam vanwege een stortbui pas laat op gang. In de ochtend was er ook al sprake van regen.

De Formule 1-teams krijgen in Bahrein twee dagen de tijd om hun auto's te testen. Na de laatste Grand Prix in Abu Dhabi staan zoals gebruikelijk opnieuw twee testdagen op het programma.

Verstappen komt woensdag tijdens de tweede testdag niet in actie. Dan is het bij Red Bull Racing de beurt aan juniorcoureur Dan Ticktum. Schumacher maakt woensdag opnieuw meters, maar rijdt dan voor het team van Alfa Romeo.

De eerstvolgende Grand Prix van het seizoen wordt in China verreden. De race op het circuit in Sjanghai begint zondag 14 april om 8.10 uur.