Christian Horner vindt dat de testdagen in Bahrein precies op het juiste moment komen voor Red Bull Racing. De teambaas van Max Verstappen is nog niet tevreden over het chassis van de nieuwe auto.

"De timing van de testdagen is perfect", zegt Horner dinsdag tegen Autosport. "We moeten uitvinden hoe de auto beter kan presteren."

Dinsdag komt Max Verstappen voor Red Bull in actie op het circuit in Sakhir, waar hij zondag nog vierde werd nadat hij lange tijd op gepaste afstand van de auto's van Ferrari en Mercedes reed. Woensdag neemt juniorcoureur Dan Ticktum plaats in de RB15.

Volgens Horner gaat Red Bull op zoek naar "het magische wachtwoord" voor de juiste afstelling van het chassis van de auto. "Ferrari was afgelopen weekend ijzersterk hier, het leek alsof ze een extra versnelling hadden. Het is heel belangrijk dat we uitvinden wat onze sterke punten en zwakheden zijn ten opzichte van hen."

Niet motor maar chassis is nu probleem voor Red Bull

Opvallend genoeg was het chassis vorig seizoen nog het sterke punt van Red Bull, dat toen veel over de Renault-motor klaagde. Inmiddels is die ingeruild voor een krachtbron van Honda.

Horner is tevreden over de Honda-motor en richt zich dinsdag en woensdag vooral op de verbetering van het chassis. "Met de ontwikkeling van de motor wordt flinke progressie geboekt, maar bij het chassis moeten we nog wat zaken onderzoeken", aldus Horner.

Red Bull gaat in Bahrein op zoek naar de sweet spot, de exacte afstelling waarbij alle onderdelen van de auto optimaal in balans zijn. Horner: "We hebben veel data verzameld afgelopen weekend, zodat we weten waar we op moeten focussen."

'Max deed het extreem goed met lastige auto'

Verstappen kende met een derde plek in Australië en een vierde plaats in Bahrein een redelijke seizoensstart. Zijn nieuwe teamgenoot Pierre Gasly is met een elfde en een achtste plek duidelijk nog zoekende in de RB15.

"Max heeft het extreem goed gedaan met de lastige auto die we op dit moment hebben", zegt Horner. "Voor Pierre is het wat moeilijker, maar ik weet zeker dat betere prestaties gaan komen voor hem."