Kevin Magnussen maakt zich zorgen na de teleurstellende Grand Prix van zondag in Bahrein. De Deen van Haas F1 dwong zaterdag in de kwalificatie een zesde startpositie af, maar kwam een dag later in de race slechts als dertiende over de finish.

"De auto was simpelweg niet snel genoeg", zei een balende Magnussen maandag in gesprek met Motorsport.com. "Ook op de rechte stukken niet, waardoor we onze posities niet goed konden verdedigen. Vanaf het moment dat we begonnen tot het moment dat we finishten, was het een hopeloze race."

De teleurstellende resultaten van Haas in Bahrein - Romain Grosjean haalde de finish niet eens - waren niet alleen vanwege de sterke kwalificatie van Magnussen verrassend te noemen. Twee weken geleden bij de seizoensstart in Australië eindigde de Deen nog op een knappe zesde plek.

"We waren heel goed in de kwalificatie, dus de auto moet wel goed zijn", erkende de 26-jarige Magnussen. "Maar er was duidelijk iets mis tijdens de race. Daarom moeten we echt goed onderzoek doen naar wat er fout is gegaan."

Magnussen eindigde de GP Bahrein teleurstellend als dertiende. (Foto: Pro Shots)

'Ik had gewoon geen grip'

Volgens Magnussen lag het probleem op het Bahrain International Circuit vooral bij de banden. "Ik had gewoon geen grip. De banden blokkeerden of gleden weg. De auto leek wel compleet anders ten opzichte van de kwalificatie, heel raar."

Door zijn gebrek aan snelheid werd het een frustrerende race voor Magnussen, die door zijn dertiende plek net als zijn uitgevallen teamgenoot Grosjean buiten de punten viel. "Ik had al verwacht dat we niet heel snel zouden zijn, maar we werden zelfs voorbijgestreefd door de teams die ook een Ferrari-motor hebben. We waren het traagste team op de rechte stukken."

Door de puntloze Grand Prix in Bahrein blijft Magnussen op acht punten steken in de WK-stand voor coureurs, goed voor de achtste plek. In het klassement voor de constructeurs moet Haas naast Mercedes, Ferrari, Red Bull Racing, Alfa Romeo en McLaren voor zich dulden.