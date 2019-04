McLaren kijkt met een tevreden gevoel terug op de Grand Prix van Bahrein. Het gevallen topteam toonde zondag in de tweede race van het jaar tekenen van herstel.

"Aan de ene kant zijn we erg opgetogen, maar we vragen ons ook af wat er nog meer in had gezeten", zegt sportief directeur Gil de Ferran op de website van de Britse renstal.

Nieuweling Lando Norris eindigde op het Bahrain International Ciruit als zesde, waarmee hij de beste van de brede middenmoot was en zelfs Red Bull-coureur Pierre Gasly achter zich hield. Carlos Sainz kon in het begin van de race de strijd aangaan met Max Verstappen om de vijfde plek, maar liep daarbij een lekke band op.

"Carlos had aan het begin een goede snelheid. Het was erg jammer dat hij al snel die lekke band kreeg", aldus De Ferran. "Het contact (met Verstappen, red.) ruïneerde zijn kansen op een goed resultaat."

De raceleiding onderzocht het incident tussen Verstappen en Sainz, maar oordeelde al snel dat er geen reden was om een straf uit te delen aan een van de coureurs. De Nederlander werd vierde achter winnaar Lewis Hamilton, Valtteri Bottas en Charles Leclerc.

Aan het eind van de race viel Sainz uit met een technisch probleem, zodat hij nog zonder WK-punten is. "Ik ben natuurlijk erg teleurgesteld, want ik kon de top vijf goed bijbenen aan het begin", zegt de Spanjaard.

Aan het begin van de race vocht Carlos Sainz een duel uit met Max Verstappen om de vijfde plek. (Foto: Getty Images)

Norris erg content met zesde plaats

De negentienjarige Norris was uiteraard een stuk vrolijker dan zijn teamgenoot. "De snelheid was enorm goed , de zesde plek is een heel mooi resultaat", vindt de Brit.

"Dit is fijn voor het team na al het harde werk in de winter. Ik ben erg blij met mijn eerste WK-punten."

De Ferran is lyrisch over Norris na zijn tweede race in de Formule 1. "Het was simpelweg spectaculair. Hij had de perfecte mix van wilskracht, agressie, snelheid en bandenmanagement."

"We verlaten Bahrein met een goed gevoel en een bemoedigend resultaat. Maar we vergeten niet dat er nog veel werk te doen is", zegt de Braziliaan.