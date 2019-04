Christian Horner kijkt ontevreden terug op de Grand Prix van Bahrein. Red Bull Racing slaagde er volgens de teambaas niet in om de juiste balans met de banden te vinden.

"We hebben het hele weekend geploeterd om de banden optimaal te laten functioneren en ook tijdens de race was dat nog een uitdaging", zegt Horner op de website van Red Bull.

Max Verstappen eindigde de race als vierde, nadat hij lange tijd op gepaste afstand van de wagens van Ferrari en Mercedes reed. Pierre Gasly pakte met een achtste plek zijn eerste WK-punten van het jaar.

"Het was een lastige race door de harde wind", vindt Horner. "Niettemin heeft Max erg hard geracet."

'Dit zal goed zijn voor zelfvertrouwen Gasly'

In de slotrondes had Verstappen nog een podiumplek in zicht, maar de safetycar voorkwam dat hij de met een motorprobleem kampende Ferrari-coureur Charles Leclerc kon inhalen.

"Max had pech dat hij op het einde het podium misliep, maar hopelijk zullen die podiumplekken snel weer komen", aldus Horner, die mild was voor Gasly na diens matige weekend.

"Pierre heeft solide geracet en liet een paar dappere inhaalmanoeuvres zien. Dat zal goed zijn voor zijn zelfvertrouwen. De safetycar voorkwam dat hij nog meer auto's kon passeren."

Max Verstappen en junior-coureur Dan Ticktum komen dinsdag en woensdag in actie voor Red Bull tijdens testdagen in Bahrein. Over twee weken staat de Grand Prix van China op het programma, waar Daniel Ricciardo Red Bull vorig jaar de zege bezorgde.