Renault-coureur Daniel Ricciardo moest zondag in de slotfase van de Grand Prix van Bahrein zo snel mogelijk zijn auto verlaten, omdat er een kans was op elektrocutie.

Vlak voor het einde van de race in Sakhir viel de elektronica in de wagen van Ricciardo plotseling helemaal uit. Volgens Motorsport ging er een rode alarmknop branden, wat inhoudt dat de auto 'elektrisch onveilig' was.

De teamleiding droeg de voormalig teamgenoot van Max Verstappen op om de motor uit te zetten en zo snel mogelijk uit de auto te springen. Volgens de stewards is dat de normale procedure in dit soort gevallen.

Ricciardo liet het stuur niet in zijn auto achter, wat tegen de regels is. Hij werd daarom gesommeerd om na de race bij de stewards langs te gaan, maar die accepteerden zijn uitleg van het gevaar voor een elektrocutie en legden geen straf op.

Voormalig Red Bull-coureur Daniel Ricciardo kent een ongelukkig begin bij Renault. (Foto: Pro Shots)

Tweede uitvalbeurt Ricciardo bij Renault

Net als Ricciardo viel ook zijn teamgenoot Nico Hülkenberg uit in de slotfase van de race, zodat Renault op dramatische wijze naast de WK-punten greep. De Grand Prix van Bahrein eindigde door toedoen van de uitgevallen Renaults achter de safetycar. Ferrari-coureur Charles Leclerc kon daardoor zijn derde plek ten opzichte van Verstappen vasthouden.

Het was voor Ricciardo zijn tweede uitvalbeurt in evenveel races voor Renault. Twee weken geleden in Australië kon hij de race niet uitrijden nadat hij bij de start zijn voorvleugel verloor.

"Er is veel gebeurd vandaag", zegt Ricciardo op de website van Renault. De 29-jarige coureur reed zelfs even aan de leiding, toen veel anderen al een pitstop hadden gemaakt. "Het zag er aanvankelijk goed uit, we hadden een prima snelheid en kozen als een van de weinigen voor een éénstopstrategie."

"Aan het einde kreeg ik een probleem met de MGU-K in de motor, wat me uiteindelijk de race kostte", aldus Ricciardo. "Het was een erg wisselvallig weekend en het zal wat tijd kosten om dit te verwerken. Maar we zullen sterker terugkeren."

Ricciardo werd officieel nog als achttiende opgenomen in de race-uitslag, op vier rondes van winnaar Lewis Hamilton. Hij is een van de zes coureurs die nog puntloos zijn dit seizoen.