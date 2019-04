Hoewel Max Verstappen met 27 punten uit twee races zijn beste seizoensstart uit zijn loopbaan beleeft, bewees het gebrek aan snelheid van de Red Bull in Bahrein het gelijk van de Nederlander: er is nog veel werk aan de winkel.

Verstappen kon in Australië nog meekomen met de snelheid van Ferrari en in zekere zin ook Mercedes, maar op het stoffige asfalt in Bahrein hadden de twee grootmachten het Formule 1-veld weer in hun greep. Dat ondanks een stapje in vermogen van de Honda-motor en ondanks dat de Limburger met weer een jaar ervaring op zak qua snelheid voor niemand onder hoeft te doen.

In de afgelopen seizoenen bleek al dat Red Bull moeite heeft om met een echt snelle auto aan de start te verschijnen in Bahrein. Het was in 2019 niet anders. Zowel Verstappen als nieuwkomer Pierre Gasly klaagde over de afstelling. Elk team heeft banen waarop het gewoon niet wil lukken.

In de vrije trainingen bleek het tempo op de softbanden al niet best, maar boden de rondetijden op de mediums betere vooruitzichten. Het was mede daardoor dat Verstappen Valtteri Bottas in de Mercedes nog redelijk bij kon houden, maar los van het uitzicht op het podium door de langzaam rijdende Charles Leclerc kwam het ereschavot qua snelheid nooit echt in beeld.

Top vijf WK-stand Valtteri Bottas (Mercedes) - 44 punten

Lewis Hamilton (Mercedes) - 43 punten

Max Verstappen (Red Bull) - 27 punten

Charles Leclerc (Ferrari) - 26 punten

Sebastian Vettel (Ferrari) - 22 punten

Betere vooruitzichten in China

Wat dat betreft kan de Nederlander blij zijn dat hij weer twaalf punten bij kon schrijven. In China stond de afgelopen drie seizoenen een Red Bull-coureur op het podium, dus dat biedt betere vooruitzichten.

In Shanghai moet Red Bull vooral aantonen dat de auto qua ontwikkeling niet een te grote achterstand heeft op Mercedes en vooral Ferrari. In de afgelopen seizoenen kwam Red Bull door het jaar heen steeds sterk terug, maar dat kwam ook omdat de auto's in het begin wat 'onderontwikkeld' leken.

Dat laatste kan niet gezegd worden van Ferrari. De Italianen lieten in Bahrein zien wat al de consensus was na de wintertests: ze zijn Mercedes op snelheid weer voorbij. Toch zijn er nog wat slagen om de arm.

Charles Leclerc baalt nadat hij de zege is misgelopen door een motorprobleem. (Getty Images)

Snelheidsvoordeel Sakhir biedt geen garanties voor rest seizoen

Bahrein is, in tegenstelling tot Melbourne, traditioneel een sterk circuit van Ferrari, dus het snelheidsvoordeel in Sakhir biedt geen garanties voor de rest van het seizoen. Al moet gezegd dat Leclerc een gezonde voorsprong had opgebouwd toen zijn motorproblemen roet in het eten gooiden.

Iets wat Sebastian Vettel vorig jaar in Bahrein niet lukte, die kwam toen nipt voor Bottas over de finish

Een tweede slag om de arm: het oogt allemaal nog erg broos bij Ferrari. Geruchten over koelingsproblemen werden iets te nadrukkelijk ontweken door Vettel, in Melbourne sloegen ze de plank qua afstelling volledig mis en ook tijdens de race afgelopen zondag was de Ferrari van Vettel "extreem lastig te rijden", aldus de Duitser. En toen moest het probleem voor de uitblinkende Leclerc nog komen.

Leclerc is een klasbak in wording

Anderzijds: het is doorgaans makkelijker om een snelle auto betrouwbaar te maken dan een betrouwbare auto snel.

De Scuderia heeft met Leclerc in ieder geval een klasbak in wording in de auto gezet. De jonge Monegask lijkt niet onder te doen voor Vettel en liet direct zien dat hij 'cool' genoeg is om de kopman in te halen en een race te controleren.

Als Ferrari alles weet te optimaliseren en ervoor zorgt dat hun coureurs niet met elkaar in de clinch komen, kunnen ze een gooi doen naar de titel.

Lewis Hamilton viert zijn gelukkige zege. (Getty Images)

Hamilton liet in duel met Vettel zien wie de dienst uitmaakt

Ferrari moet dan wel afrekenen met de man die nog steeds de baas in de Formule 1 is. Lewis Hamilton begon rustig in Australië, was weer 'gewoon' kopman van Mercedes in Bahrein en liet in duel met Vettel zien wie momenteel de dienst uitmaakt.

Toch zit het tempo dat Ferrari liet zien de wereldkampioenen niet lekker, getuige ook de woorden direct na de race van Hamilton: "We hebben werk te doen." Daarover hoeft de Brit zich geen zorgen te maken. Mercedes en Hamilton weten als geen ander hoe je een titelstrijd tot een goed einde brengt en hoe de auto door het seizoen heen verbeterd moet worden.

Misschien is dat ook wel de reden van de problemen bij Ferrari: die weten dat alles op de limiet moet functioneren om Mercedes echt partij te blijven bieden. Als Red Bull en Verstappen zich ook nog in die strijd kunnen mengen belooft het een memorabel seizoen te worden.