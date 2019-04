Sebastian Vettel was na afloop van de Grand Prix van Bahrein niet bepaald te spreken over zijn Ferrari. De Duitser kende zondag een goede start, maar kwam mede door een spin uiteindelijk als vijfde over de finish.

"Minder dan een halve ronde na de start merkte ik al dat ik het zeer moeilijk zou gaan krijgen", zei de 31-jarige Vettel na de race tegen Motorsport.com. "Het was buitengewoon lastig om met deze auto te rijden."

De viervoudig wereldkampioen in de Formule 1 nam direct na de start wel de leiding in de race over van zijn teamgenoot Charles Leclerc, die zaterdag voor het eerst in zijn carrière poleposition had veroverd. In de zesde ronde werd hij weer gepasseerd door de Monegask.

"Ik denk dat Charles minder problemen had. Hij kon mij moeiteloos volgen en inhalen", stelde Vettel. "Tijdens de tweede stint hoopte ik dat het door de mediumbanden wat minder lastig zou worden, maar over de gehele race gezien kwam de auto vandaag aan snelheid tekort."

Sebastian Vettel steekt Charles Leclerc een hart onder de riem na het mislopen van de overwinning. (Foto: Pro Shots)

'Het was mijn fout'

Vettel kwam vervolgens in een gevecht met Lewis Hamilton om de tweede plek. Negentien rondes voor de finish ging hij echter in de fout toen hij spinde.

"We zaten duidelijk dicht bij elkaar, maar het was mijn fout", erkende hij. "Ik verloor de achterkant van mijn wagen plotseling en spinde. Ik weet niet wat er precies gebeurde."

"Tijdens het spinnen beschadigde ik mijn banden zo erg, waardoor mijn auto behoorlijk begon te trillen en ik mijn voorvleugel kwijtraakte."

Terwijl Vettel hierdoor kansloos was voor de overwinning, lag Leclerc in leidende positie. De 21-jarige coureur kreeg in de slotfase van de race echter problemen met zijn motor, waardoor hij nog werd gepasseerd door de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton (winnaar) en Valtteri Bottas (tweede).

"Dit was zijn race", aldus Vettel. "Ik vind het jammer voor hem en het team. Al met al was het een teleurstellende dag."