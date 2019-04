Lewis Hamilton had zondag behoorlijk te doen met Charles Leclerc. De wereldkampioen kon de Grand Prix van Bahrein winnen doordat de jonge Ferrari-coureur in het zicht van de overwinning een motorprobleem kreeg.

Het eerste wat Hamilton deed toen hij na de race uit zijn auto stapte, was Leclerc een stevige omhelzing geven. Tien rondes voor het einde verloor de Monegask door het motorprobleem veel snelheid en liep daardoor zijn eerste Grand Prix-zege mis.

"Dat was enorm ongelukkig voor Charles", zei Hamilton in een eerste reactie na zijn 74e overwinning. "Hij heeft geweldig gereden vandaag en had de winst verdiend. Maar ik weet zeker dat hij in zijn carrière nog veel overwinningen gaat boeken."

Leclerc werd door het motorprobleem ook gepasseerd door Mercedes-coureur Valtteri Bottas. Een safety car redde zijn podiumplaats, anders was ook Max Verstappen hem in de slotrondes waarschijnlijk nog voorbijgegaan.

"Dit soort dingen gebeuren helaas in de autosport", baalde Leclerc. "Helaas was het niet onze dag, maar dit is erg moeilijk om te accepteren."

"Natuurlijk ben ik extreem teleurgesteld. Het is jammer dat we slechts derde zijn geworden, maar we zullen sterker terugkomen."

Charles Leclerc perst er op het podium in Bahrein een glimlach uit als hij proost met Lewis Hamilton. (Foto: Pro Shots)

Hamilton denkt nog lang niet van Ferrari af te zijn

Mercedes heeft in de eerste twee races van 2019 steeds de hoogste twee treden van het podium bezet, maar een dominant seizoen is absoluut nog geen zekerheid. In Bahrein reed Ferrari lange tijd met twee auto's vooraan en liep Sebastian Vettel een podiumplek mis na een spin bij een duel met Hamilton.

"Dat duel met Vettel was erg plezierig voor mij", keek Hamilton lachend terug. "Voor Leclerc was het slot van de race verschrikkelijk."

"Maar we zullen nog hard moeten werken om deze jongens achter ons te kunnen blijven houden. Het was namelijk een erg moeizame race voor ons vandaag."