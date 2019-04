Max Verstappen vindt dat een podiumplek onverdiend zou zijn geweest in Bahrein. Een safety car voorkwam in de slotrondes dat de coureur van Red Bull Racing de derde plek van Charles Leclerc kon overnemen.

"Als die safety car niet was gekomen, dan had ik hem gepakt", zei de Nederlander tegen Ziggo Sport. Verstappen werd vierde na een tumultueuze race in Sakhir. Leclerc leek lange tijd op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1, maar viel in de laatste tien rondes op dramatische wijze terug door een motorprobleem.

Daardoor kreeg Lewis Hamilton de zege in zijn schoot geworpen. Zijn Mercedes-teamgenoot Valtteri Bottas werd tweede en behoudt de leiding in de WK-stand.

Voor Verstappen kwam er een einde aan een reeks van zes podiumplaatsen op rij. De 21-jarige Limburger baalde niet al te hevig van zijn vierde plek, maar hij oogde wel teleurgesteld in het niveau van Red Bull in Bahrein.

"Een podiumplek was niet verdiend geweest", doelde hij op de flinke achterstand tijdens het grootste deel van de race op de auto's van Ferrari en Mercedes. "We hadden vandaag simpelweg niet voldoende snelheid en misten ook grip bij de achterbanden.

Max Verstappen reed lange tijd op gepaste afstand van Ferrari en Mercedes. (Foto: Getty Images)

'Na moeilijk weekend is vierde plek oké'

Red Bull had veel problemen met de omstandigheden in Sakhir, waar het keihard waaide. "Met deze wind hadden we alleen maar overstuur", baalde Verstappen. "De auto gleed steeds weg, dat heb ik zo goed mogelijk proberen te managen."

"Ik heb steeds op de limiet gereden, maar de omstandigheden waren erg moeilijk. Daarom is het goed dat we nog vierde zijn geworden en wat WK-punten pakten. Na een moeilijk weekend is een vierde plek wel oké."

Verstappen concludeerde dat er nog veel te leren viel over de RB15. "We gaan met de informatie van deze race terug naar de fabriek om te begrijpen wat er aan schortte en dan hopen we het gat in China te verkleinen."

Over twee weken staat de Grand Prix van China op het programma. De race in Shanghai is de duizendste in de geschiedenis van de Formule 1. Red Bull greep hier vorig jaar de zege met Daniel Ricciardo.