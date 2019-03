Max Verstappen is bij de Grand Prix van Bahrein zondag vierde geworden. Lewis Hamilton won op gelukkige wijze de 999e race in de geschiedenis van de Formule 1, doordat leider Charles Leclerc in de slotfase technische problemen kreeg.

Voor Verstappen kwam er op het Bahrain International Circuit een einde aan een reeks van zes podiumplaatsen op rij. Zijn vierde plaats was wel een verbetering van zijn beste prestatie ooit in Sakhir, in 2016 werd hij er als Toro Rosso-coureur zesde.

Leclerc leek lange tijd op weg naar zijn eerste zege in de Formule 1, maar de 21-jarige Monegask kreeg in de slotfase een probleem met de motor. Hij verloor de leiding aan Hamilton en moest ook Valtteri Bottas voorbij laten.

Verstappen naderde in de slotrondes snel ten opzichte van Leclerc, maar een safety car voorkwam dat de Nederlander een aanval op de derde plek kon doen. De veiligheidsauto moest de baan op omdat beide wagens van Renault met een technisch probleem waren uitgevallen.

Top 10 GP Bahrein 1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Charles Leclerc (Ferrari)

4. Max Verstappen (Red Bull)

5. Sebastian Vettel (Ferrari)

6. Lando Norris (McLaren)

7. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)

8. Pierre Gasly (Red Bull)

9. Alexander Albon (Toro Rosso)

10. Sérgio Pérez (Racing Point)

Mercedes pakt opnieuw eerste twee plaatsen

De tweede Grand Prix van het jaar verliep dramatisch voor Ferrari. Leclercs teamgenoot Sebastian Vettel leek op weg naar een podiumplek, maar de Duitser viel met twintig rondes te gaan ver terug en werd uiteindelijk vijfde.

De ramprace voor Ferrari volgt na een teleurstellende openingsrace in Melbourne. Het Italiaanse team greep daar naast de podiumplaatsen, terwijl het op basis van de wintertesten als favoriet werd gezien.

Net als in Australië greep Mercedes de eerste twee plekken. Met 44 punten leidt Bottas in de WK-stand, Hamilton heeft er 43.

Leclerc verloor bij de start de leiding aan teamgenoot Vettel. (Foto: Getty Images)

Lekke band Sainz na duel met Verstappen

Leclerc startte als één na jongste coureur ooit van pole, maar de 21-jarige Monegask kwam slecht weg. Vettel en Bottas konden hem direct passeren. De Fin viel even later na een slecht aangesneden bocht terug naar de vierde plek, achter Leclerc en Hamilton.

Verstappen kon zijn vijfde startplek met moeite handhaven, maar moest wel fel verdedigen ten opzichte van Carlos Sainz. De McLaren-coureur liep daarbij een lekke band op. De wedstrijdleiding onderzocht het incident, maar deelde geen straf uit.

Na zes rondes kwam Leclerc aan de leiding door Vettel met behulp van DRS in te halen. De twee Ferrari's waren duidelijk sneller dan de Mercedessen en Verstappen.

Als eerste van de coureurs vooraan maakte Verstappen in de twaalfde ronde een pitstop en wisselde hij naar medium-banden. Kort daarna maakten ook de andere kanshebbers hun pitstop. Bottas kwam daarbij achter Verstappen terecht, maar hij kon de Nederlander al snel voorbij.

Hamilton wist bij de pitstop Vettel voor te blijven en het duurde tot de 23e ronde voordat de Duitser de tweede plek kon heroveren.

Leclerc (16) en Vettel (5) leken lange tijd op weg naar een één-twee voor Ferrari. (Foto: Getty Images)

Drama voor Ferrari in slotfase

Later vochten de twee meervoudig wereldkampioenen opnieuw een fel duel uit. Vettel spinde daarbij omdat hij te snel op het gas ging en verloor kort daarna zelfs een voorvleugel. Daardoor viel hij terug naar de negende plek en werd Verstappen vierde.

Tien rondes voor het einde gaf Leclerc over de boordradio aan dat er iets mis was met zijn motor. Zijn voorsprong van zo'n acht seconden op Hamilton verdween als sneeuw voor de zon.

De vijfvoudig wereldkampioen kon hem snel voorbij en reed onbedreigd naar de zege. Ook Bottas passeerde de ongelukkige Leclerc en het wachten was op een aanval van Verstappen. Zo ver kwam het echter niet, doordat Nico Hülkenberg en Daniel Ricciardo kort na elkaar uitvielen met technische problemen.

De tumultueuze race eindigde daardoor achter de safety car. Als schrale troost kreeg Leclerc nog wel een extra punt voor de snelste ronde.

Hamilton reed dankzij de malheur bij Leclerc naar de zege. (Foto: Getty Images)