Pierre Gasly heeft zijn draai nog niet gevonden bij Red Bull Racing. De Fransman start zondag na een moeizame kwalificatie pas als dertiende bij de Grand Prix van Bahrein.

Gasly noemde de RB15 zaterdag na wederom een teleurstellend optreden onvoorspelbaar. "Ik voel me niet helemaal op mijn gemak in de auto", zei hij tegen Autosport. "Vooral aan de achterkant zit het niet lekker. We hebben veel geprobeerd, maar het ging niet echt vooruit."

De 23-jarige Fransman klaagde over 'wheelspin'. "De auto is daardoor onvoorspelbaar. Ik kon geen goede ronde neerzetten en wanneer alles zo dicht bij elkaar zit, moet je daarvoor de tol betalen."

Gasly kwam in de tweede kwalificatiesessie 0,06 seconden tekort om door te mogen naar de laatste sessie. Vorig jaar reed hij namens Toro Rosso nog naar de vierde plaats in de race. Dat is nog altijd zijn beste prestatie in de Formule 1.

"Vorig jaar had ik hier het gevoel dat ik alles kon doen met de auto, dat kan ik op dit moment niet. Soms stuur ik in en gaat het goed en het volgende moment voel ik de achterkant wegglijden. Zoals ik zei, het is erg onvoorspelbaar."

'Max vindt balans ook niet perfect'

Volgens de Fransman heeft zijn team nog verschillende zaken geprobeerd om de problemen te verhelpen. "Dat hielp niet. We moeten er nog beter naar kijken, zodat de auto wat voorspelbaarder aanvoelt."

Zijn teamgenoot Max Verstappen, die zich als vijfde wist te kwalificeren, klaagde na afloop van de kwalificatie eveneens over een gebrek aan balans in de wagen.

"Max is ongetwijfeld wat blijer met de auto, maar ook hij vindt het niet perfect", zei Gasly daarover. "Bij mij doet de auto in het midden van de bocht niet wat ik wil en aan het einde van de bocht al helemaal niet."

De Grand Prix van Bahrein begint zondag om 17.10 uur. De Monegask Charles Leclerc start vanaf poleposition. Vorig jaar ging de zege naar Sebastian Vettel.

