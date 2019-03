Charles Leclerc kan zijn geluk niet op met de eerste poleposition in zijn carrière. De Ferrari-coureur zette zaterdag in de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein de snelste tijd neer.

"Ik ben extreem blij", jubelde Leclerc. "In Australië was ik teleurgesteld na mijn kwalificatie. Ik maakte toen wat fouten in Q3, dus ik heb er hard voor gewerkt om die niet opnieuw te maken."

De Monegask kwam op het circuit van Sakhir tot een tijd van 1.27,866. Daarmee hield hij zijn teamgenoot Sebastian Vettel bijna drie tiende van een seconde achter zich.

"Sebastian is een geweldige coureur", zei Leclerc. "Ik heb al een hoop geleerd van hem en ik zal het hele jaar nog veel leren, maar vandaag ben ik erg blij dat ik voor hem zal starten."

Leclerc is met 21 jaar en 165 dagen de op een na jongste coureur ooit op pole. Hij moet uitgerekend alleen Vettel boven zich dulden. De Duitser was in 2008 21 jaar en 72 dagen oud toen hij de snelste tijd reed in de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië.

Vettel lovend over optreden Leclerc

De 31-jarige Vettel verweet zichzelf dat hij in de laatste kwalificatiesessie niet harder had gereden in de tweede sector, maar hij was ook lovend over Leclerc.

"Misschien reed ik een beetje timide in de tweede sector", verklaarde hij. "Charles heeft het vandaag uitstekend gedaan en hij verdient de pole. We bevinden ons in een geweldige situatie voor morgen."

Vorig jaar eiste Vettel de pole voor zich op in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen reed in zijn Ferrari toen ook naar de overwinning.

De race op het Bahrain International Circuit begint zondag om 17.10 uur. Verstappen viel vorig jaar al vroeg uit na een botsing met Lewis Hamilton.