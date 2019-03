Max Verstappen is niet bepaald tevreden over zijn Red Bull na de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. De Limburger is daarom gelukkig dat hij zaterdag nog als vijfde eindigde.

"Ik ben blij dat ik in elk geval als vijfde start. Het had ook nog slechter gekund", zei de 21-jarige Verstappen, die vooral ontevreden was over de balans van zijn RB15, bij Ziggo Sport.

"De balans was heel slecht tijdens de kwalificatie", baalde hij. "De long runs zagen er de afgelopen dagen wel goed uit, maar met de balans die ik vandaag had, wil ik daar niet te veel aan denken."

Verstappen klokte op het circuit van Sakhir een tijd van 1.28,752. Daarmee gaf hij bijna een seconde toe op Ferrari-coureur Charles Leclerc, die voor het eerst in zijn carrière poleposition pakte.

'Het kwam er niet uit'

"Het hele weekend heb ik van alles geprobeerd, maar het kwam er niet uit. Dus ik ben niet tevreden", aldus de Red Bull-coureur. "Vorig jaar was de achterstand van Daniel (zijn toenmalige teamgenoot Daniel Ricciardo, red.) maar vier tienden. Maar we zien morgen wel hoe de auto zal reageren."

In de laatste sessie van de kwalificatie legde Verstappen slechts één run af. "Ik had maar één setje nieuwe banden", verklaarde hij.

Behalve Leclerc moet de Nederlander zondag bij de start Sebastian Vettel (Ferrari) en de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas voor zich dulden.

De start van de race in Bahrein is zondag om 17.10 uur. Verstappen viel vorig jaar al vroeg uit na een botsing met Hamilton, waarna Vettel met de overwinning aan de haal ging.