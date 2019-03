Max Verstappen heeft zaterdag de vijfde tijd geklokt bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Bahrein. Charles Leclerc pakte voor het eerst in zijn loopbaan poleposition.

Verstappen bleef in Q3 lange tijd binnen omdat hij nog maar één setje softbanden had. Hij slaagde er in het enige rondje dat hij reed met een tijd van 1.28,752 niet in om zich op de tweede startrij te manoeuvreren.

Ferrari bevestigde in de kwalificatie de dominantie uit de vrije trainingen, want achter Leclerc (1.27,866) legde Sebastian Vettel met 1.28,160 beslag op de tweede plaats.

Leclerc is de een na jongste coureur ooit op pole in de Formule 1. Hij moet op dat lijstje met zijn 21 jaar en 165 dagen alleen Vettel (21 jaar en 72 dagen bij de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië in 2008) voor zich dulden.

Mercedes moest een pas op de plaats maken. Lewis Hamilton (derde met 1.28,190) en Valtteri Bottas (vierde met 1.28,256) konden niet echt een aanval doen op de tijd van Leclerc.

Kevin Magnussen (Haas F1), Carlos Sainz (McLaren), Romain Grosjean (Haas), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo Racing) en Lando Norris (McLaren) completeerden de top tien.

Grosjean krijgt gridstraf van drie plaatsen

Grosjean kreeg twee uur na afloop een gridstraf van drie plaatsen wegens het ophouden van Norris in Q1 en zal daardoor bij de race niet vanaf de achtste, maar vanaf de elfde plek starten.

Na Q1 viel het doek voor Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo Racing), Nico Hülkenberg (Renault), Lance Stroll (Racing Point), George Russell en Robert Kubica (beiden Williams).

Na Q2 was het exit voor Daniel Ricciardo (Renault), Alexander Albon (Toro Rosso), Pierre Gasly (Red Bull Racing), Sergio Perez (Racing Point) en Daniil Kvyat (Toro Rosso).

De race op het Bahrain International Circuit begint zondag om 17.10 uur. Vettel won vorig jaar. Verstappen viel al vroeg uit na een botsing met Hamilton.

Bottas, die twee weken geleden in Australië de eerste Grand Prix van het jaar op zijn naam schreef, gaat aan de leiding in de WK-stand, voor Hamilton en Verstappen.