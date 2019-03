Max Verstappen heeft zaterdag bij de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein de achtste tijd neergezet. Ferrari-coureur Charles Leclerc was de snelste op het Aziatische circuit.

De 21-jarige Verstappen kwam pas halverwege de training voor het eerst de baan op. De Limburger van Red Bull Racing reed vervolgens op softbanden naar een tijd van 1.30,959, die daarna overtuigend werd verbeterd door onder anderen Leclerc.

De Monegask klokte een tijd van 1.29,569 en was daarmee bijna anderhalve seconde sneller dan Verstappen. Zijn teamgenoot bij Ferrari Sebastian Vettel zette de tweede tijd neer (1.29,738) en was ook een stuk sneller dan de Nederlander, die vaker in de pits dan op de baan te vinden was.

Verstappen wist vrijdag bij de eerste twee trainingen ook nog niet te imponeren. De Nederlander klokte achtereenvolgens de vijfde en de zesde tijd en was na afloop niet helemaal tevreden over de set-up van zijn RB15. Zijn teamgenoot Pierre Gasly was in de derde training bijna een halve seconde langzamer dan Verstappen.

Tijden in derde vrije training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.29,569

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.29,738

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.30,334

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.30,389

5. Romain Grosjean (Haas) - 1.30,818

6. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.30,910

7. Lando Norris (McLaren) - 1.30,955

8. Max Verstappen (Red Bull Racing) - 1.30,959

9. Carlos Sainz (McLaren) - 1.30,965

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.31,173

Mercedessen klokken in slotfase snelste tijd

Ferrari toonde zich vrijdag tijdens de eerste twee trainingen al sneller dan de rest en was ook in de laatste training het enige team dat onder de 1.30 dook. Mercedes-coureur Lewis Hamilton reed in de absolute slotfase van de laatste training de derde tijd (1.30,334) en zijn teamgenoot Valtteri Bottas eindigde vlak daarachter als vierde in de rangschikking (1.30,389).

De top tien werd gecompleteerd door Romain Grosjean (vijfde), Nico Hülkenberg (zesde), Lando Norris (zevende), Carlos Sainz (negende) en Daniil Kvyat (tiende).

De derde training was voor de coureurs niet van heel grote waarde met het oog op de kwalificatie van later op zaterdag en de race van zondag. Die worden namelijk in de avond afgewerkt en dan zal de temperatuur veel lager liggen, waardoor ook de raceomstandigheden anders zijn.

De kwalificatie staat zaterdag om 16.00 uur op het programma en de race begint zondag om 17.10 uur. Het Formule 1-seizoen ging twee weken geleden van start met de Grand Prix van Australië, die werd gewonnen door Mercedes-coureur Bottas.