Het is nog niet het weekend van Red Bull Racing in Bahrein. Zowel Max Verstappen als Pierre Gasly wist vrijdag in de eerste vrije training geen toptijden te klokken.

De Ferrari's zijn op het circuit van Sakhir vooralsnog een klasse apart. Charles Leclerc was in de eerste training de snelste, waarna Sebastian Vettel in de avondsessie de snelste rondetijd wist neer te zetten. In die omstandigheden worden ook de kwalificatie en race verreden.

Het gat met de concurrentie was groot. Zo zaten de Mercedessen er in de tweede sessie liefst 0,6 seconden achter. Red Bull zat daar nog achter.

"Voor ons was dit niet de perfecte vrijdag. Er is nog werk aan de winkel", zei Verstappen dan ook na afloop tegen het AD. "Het was allemaal oké, maar het kan nog veel beter. We hebben de juiste set-up nog niet gevonden."

'Hebben nog wat meer nodig voor kwalificatie'

Ferrari herstelde zich in Bahrein van een ietwat teleurstellend optreden tijdens de eerste race in Australië. De Italiaanse equipe ging na de wintertests als favoriet van start, maar kon in de race niet op tegen Mercedes en Red Bull.

Verstappen zag aankomen dat de 'Scuderia' nu wel rap zou zijn. "Ze liggen een beetje voor op de rest en dan is het aan ons om het gat te dichten."

Daarvoor heeft de 21-jarige Nederlander in feite alleen nog de laatste training, die zaterdag wordt verreden. Hij weet wel waar nog winst te behalen valt.

"Zeker op de zachtere banden liep het nog niet helemaal goed. Op de mediumbanden zagen we er in de longruns al wat competitiever uit. Maar voor de kwalificatie hebben we echt nog wel wat meer nodig."

De kwalificatie wordt zaterdag om 16.00 uur verreden. De race start zondag om 17.10 uur.

Speel mee met het managerspel van NU.nl. Stel voor iedere Grand Prix een team samen en win mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door de Formule 1-reizen van TUI.