Max Verstappen heeft de tweede training voor de Grand Prix van Bahrein als zesde afgesloten. Net als in de eerste sessie waren de Ferrari's vrijdag een stuk sneller dan de rest.

Waar het in de middag nog Charles Leclerc was die de snelste tijd klokte, was Sebastian Vettel de snelste in de training die onder kunstlicht werd verreden. Zowel de race als de kwalificatie wordt ook onder die omstandigheden verreden.

Vettel reed 1.28,846 als snelste tijd, Leclerc zat daar slechts 0,035 seconden achter. De plekken drie en vier werden wederom ingevuld door de Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. Het verschil met Ferrari was liefst 0,6 seconden.

Verstappen moest ook nog Renault-coureur Nico Hülkenberg voor zich dulden. Dat kwam mede doordat de Nederlander van Red Bull Racing in zijn snelste ronde een remfout maakte. Dat leverde hem een tijd van 1.29,725 op.

Verstappen klokte in de eerste sessie de vijfde tijd. Zijn achterstand op de Ferrari's van Leclerc, die daarin de snelste was, en Vettel was toen meer dan een seconde. Zo groot werd het gat enkele uren later niet.

Problemen voor Gasly en Ricciardo

Pierre Gasly, de teamgenoot van Verstappen bij Red Bull, kwam in de tweede training niet goed uit de verf. De Fransman was met een tijd van 1.30,429 slechts twaalfde.

Ook Daniel Ricciardo beleefde een matige avondsessie. De Australiër, die in de winter Red Bull verruilde voor Renault, werd in 1.30,848 pas vijftiende.

Alfa Romeo, dat bij de eerste race in Australië nog goed presteerde, viel eveneens ver terug. Kimi Räikkönen klokte de zestiende tijd, Antonio Giovinazzi de achttiende.

Top tien tweede training 1. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.28,846

2. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.28,881

3. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.29,449

4. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.29,557

5. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.29,669

6. Max Verstappen (Red Bull) - 1.29,725

7. Kevin Magnussen (Haas) - 1.30,000

8. Lando Norris (McLaren) - 1.30,017

9. Romain Grosjean (Haas) - 1.30,068

10. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.30,093

Verstappen jaagt op eerst topresultaat

Verstappen aast in Bahrein op zijn eerste topvijfklassering. In zijn vier eerdere pogingen haalde hij alleen in 2016 de finish. Hij eindigde toen als zesde.

De afgelopen twee jaar ging de zege op het circuit van Sakhir steeds naar Vettel, terwijl Mercedes met Nico Rosberg (2016) en Hamilton (2014 en 2015) in de jaren daarvoor dominant was.

Zaterdag wordt om 13.00 uur de laatste training afgewerkt, waarna om 16.00 uur de kwalificatie op het programma staat. De race begint zondag om 17.10 uur.

