Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Grand Prix van Bahrein besloten met de vijfde stek. Charles Leclerc klokte in zijn Ferrari de snelste tijd.

De Monegask kwam op het circuit van Sakhir tot een tijd van 1.30,354 en was daarmee 0,263 seconden sneller dan zijn teamgenoot Sebastian Vettel.

Het verschil met de andere teams was groot. Valtteri Bottas, de nummer drie, zat bijna een seconde achter Leclerc. Alle topcoureurs klokten hun snelste tijden op de zachtste band.

Verstappen kwam evenmin in de buurt van de tijden van Ferrari. De 21-jarige Nederlander van Red Bull Racing reed halverwege de sessie naar de vijfde tijd: 1.31,673. Zijn teamgenoot Pierre Gasly zat daar vlak achter en werd zesde.

Bottas sneller dan Hamilton

Het koppel van Red Bull moest naast Bottas ook diens Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton voor zich dulden. Bottas, twee weken geleden in Australië de winnaar van de eerste race, was 0,3 seconden sneller dan de Brit.

De eerste vrije training verliep zonder grote incidenten, al raakte Lance Stroll in de beginfase de muur. De Canadees van Racing Point F1 kon zijn weg daarna vervolgen.

In de slotfase raakten Nico Hülkenberg (Renault) en Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) elkaar nog. Opmerkelijk genoeg kwamen beide auto's zo goed als ongeschonden uit de strijd.

Top tien eerste training 1. Charles Leclerc (Ferrari) - 1.30,354

2. Sebastian Vettel (Ferrari) - 1.30,617

3. Valtteri Bottas (Mercedes) - 1.31,328

4. Lewis Hamilton (Mercedes) - 1.31,601

5. Max Verstappen (Red Bull) - 1.31,673

6. Pierre Gasly (Red Bull) - 1.31,815

7. Carlos Sainz (McLaren) - 1.31,952

8. Nico Hülkenberg (Renault) - 1.32,040

9. Daniil Kvyat (Toro Rosso) - 1.32,339

10. Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) - 1.32,385

Verstappen kwam nooit verder dan plek zes

De Grand Prix van Bahrein is Verstappen vooralsnog niet goed gezind. Bij zijn debuut in 2015 viel hij in zijn Toro Rosso uit, waarna hij een jaar later zesde werd. Dat is nog altijd zijn beste klassering, aangezien hij in de jaren daarna met Red Bull beide keren uitviel.

De afgelopen twee jaar ging de zege op het circuit van Sakhir steeds naar Vettel, terwijl Mercedes met Nico Rosberg (2016) en Hamilton (2014 en 2015) in de jaren daarvoor dominant was.

Later op vrijdag wordt vanaf 16.00 uur de tweede training verreden. Zaterdag wordt om 13.00 uur de laatste training afgewerkt, waarna om 16.00 uur de kwalificatie op het programma staat. De race begint zondag om 17.10 uur.

