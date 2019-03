Sebastian Vettel is met vertrouwen afgereisd naar Bahrein voor de tweede race van het Formule 1-seizoen. De Duitser verwacht dat Ferrari beter gaat presteren dan twee weken geleden in Australië.

"We hebben redenen om te geloven dat we hier sterker zullen zijn", zegt Vettel tegen Motorsport. "Maar ik wil er qua uitslag nog geen nummer op plakken."

In een teleurstellende openingsrace in Melbourne slaagde Ferrari er niet in om een podiumplaats te bemachtigen. Vettel werd vierde met ruim een minuut achterstand op winnaar Valtteri Bottas, teamgenoot Charles Leclerc debuteerde met een vijfde plek.

"Mercedes was sneller dan wij verwacht hadden. Als je dat combineert met het feit dat wij minder competitief waren dan gedacht, dan heb je een verklaring voor het grote gat", verklaarde de viervoudig wereldkampioen, die de laatste twee races in Bahrein won.

'Bij wintertesten was er weinig om over te klagen'

De 31-jarige Duitser is begonnen aan zijn vijfde seizoen bij Ferrari, maar wist bij het Italiaanse team nog nooit de wereldtitel te bemachtigen. Bij de wintertesten in Barcelona leek de 'Scuderia' de beste auto te hebben, maar in Melbourne kon Ferrari de favorietenrol geenszins waarmaken.

"Bij de wintertesten vond ik de auto erg goed en voelde ik me heel comfortabel. Er was weinig om over te klagen. Maar in Australië was daar niets meer van over", beaamde Vettel.

Vettel suggereerde dat het team inmiddels een verklaring heeft gevonden voor de tegenvallende prestaties in Australië, maar zei ook dat dit geen garanties biedt voor de race in Bahrein.

"We hebben antwoorden op de vragen die we na de race in Australië hadden, maar we racen dit jaar niet meer in Australië. Dus pas over een jaar weten we of de antwoorden kloppen."

Vettel wilde de tegenvallende seizoensstart niet te groot maken. "Na elke race heb je wel een paar lessen, bijvoorbeeld over de set-up die voor elk circuit weer anders is."

Vettel deelt plaagstootje uit aan Red Bull-topman

Vettel wees een bewering van Red Bull-topman Helmut Marko van de hand. De Oostenrijker stelde deze week dat de tegenvallende prestatie van Ferrari te wijten was aan een koelingsprobleem.

"Het hangt er maar vanaf hoe je de auto vergelijkt met die van andere teams. Maar ik denk niet dat de verschillen met de concurrentie groot zijn."

Vettel kon het vervolgens niet nalaten om een klein plaagstootje te plaatsen richting Marko. "Op de vlucht terug uit Australië waren wij alweer aan het lachen tijdens onze nabespreking. Helmut lag toen te slapen, dus ik weet niet waar hij zijn analyse heeft gedaan."

Vettel en zijn collega's komen vrijdag om 12.00 en 16.00 uur voor het eerst de baan op voor trainingen in Bahrein. Ook zaterdag om 13.00 uur is er een training, om 16.00 uur gevolgd door de kwalificatie. De race begint zondag om 17.10 uur.