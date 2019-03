Max Verstappen verwacht dat de Grand Prix van Bahrein komend weekend veel duidelijk maakt over de huidige krachtsverhoudingen in de Formule 1.

De race op het circuit van Sakhir is na de Grand Prix van Australië de tweede krachtmeting van het seizoen. Verstappen eindigde bijna twee weken geleden tijdens de openingsrace in Melbourne als derde.

De 21-jarige Nederlander finishte daar achter de Mercedessen van Valtteri Bottas en wereldkampioen Lewis Hamilton. Wel hield hij Ferrari-coureurs Sebastian Vettel en Charles Leclerc achter zich.

"Australië is een beetje een aparte baan. Hier in Bahrein en komende maand in China krijgen we een iets duidelijker beeld van de verhoudingen", zegt Verstappen op zijn eigen website.

"Of we er dan weer bij zitten? Ik weet het echt nog niet, we gaan het zien. We weten dat het nog beter moet, willen we echt een stap maken. Daar werken we aan, want het kan altijd beter."

Verstappen positief over kansen

Verstappen beleeft slechte herinneringen aan de Grand Prix van Bahrein. Bij zijn vier eerdere deelnames viel hij maar liefst drie keer uit en eindigde hij een keer als zesde.

Desondanks is Verstappen wel te spreken over het circuit. "De baan kent een paar leuke stukken, waar je kunt inhalen. Hoe meer topsnelheid je hebt, hoe makkelijker je kan aansluiten, hoe makkelijker een inhaalactie is."

"Vorig jaar probeerde ik nog weleens van heel ver in te remmen, omdat je anders geen kans hebt. Dan kan het ook wel eens misgaan. Nu zou ik meer mogelijkheden moeten hebben."

Veel vertrouwen in Honda-motor

Met name de nieuwe Honda-motor, die dit seizoen bij Red Bull de krachtbron van Renault vervangt, zorgt ervoor dat Verstappen met vertrouwen uitkijkt naar de komende dagen.

"Zelfs al voordat we aan het voorseizoen waren begonnen, had ik er al redelijk veel vertrouwen in, dankzij de resultaten op de testbank. En we hebben in Australië laten zien dat we Ferrari op de baan kunnen inhalen."

Het raceweekend begint vrijdag met de eerste vrije trainingen (12.00 en 16.00 uur Nederlandse tijd). Zaterdag is er ook nog een oefensessie (13.00 uur), gevolgd door de kwalificatie (16.00 uur). De race begint zondag om 17.10 uur.

Speel mee met het managerspel van NU.nl. Stel voor iedere Grand Prix een team samen en win mooie prijzen, mede mogelijk gemaakt door de Formule 1-reizen van TUI.