Max Verstappen en talent Daniel Ticktum komen volgende week in actie voor Red Bull Racing tijdens de testdagen in Bahrein. De Oostenrijkse renstal wil met de tests de RB15 verder ontwikkelen.

Verstappen rijdt dinsdag bij de 'rookie tests' en Ticktum kruipt woensdag achter het stuur. De negentienjarige Brit werd in 2017 opgenomen in het juniorenprogramma van Red Bull.

Vorig jaar werd Ticktum tweede in de Europese Formule 3 en dit jaar gaat hij namens Honda in het Super Formula Championship in Japan racen. Bij de testdagen in Bahrein zal hij voor de eerste keer in een Formule 1-auto het circuit op gaan.

Eerder werd al bekend dat Mick Schumacher in actie komt tijdens de testdagen in Sakhir. De zoon van Formule 1-legende Michael Schumacher rijdt dinsdag voor Ferrari en een dag later namens Alfa Romeo.

Dan Ticktum. (Foto: Red Bull)

Verstappen rijdt komend weekend GP

Verstappen komt komend weekend ook al in actie in Bahrein, waar de tweede Grand Prix van het seizoen wordt verreden.

Vrijdag zijn de eerste trainingen (12.00 en 16.00 uur Nederlandse tijd) op het Bahrain International Circuit. Zaterdag is er ook nog een oefensessie (13.00 uur), gevolgd door de kwalificatie (16.00 uur). De race begint zondag om 17.10 uur.