De gemeenteraad van Zandvoort investeert 4 miljoen euro in de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. De raad sprak zich dinsdag in een extra vergadering unaniem positief uit over dat bedrag.

Binnen de raad was vrijwel iedereen het erover eens dat de terugkeer van de koningsklasse van de autosport een positief effect op de lokale economie zal hebben.

Wel werd een amendement van GroenLinks, waarin werd bepaald dat de terugkeer van de Grand Prix zo duurzaam mogelijk moet verlopen, met een krappe meerderheid aangenomen.

Het college van burgemeester en wethouders van de Noord-Hollandse kustplaats deed vorige week een voorstel om 4 miljoen euro uit te trekken om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort.

Het geld zal vooral bedoeld zijn om de infrastructuur van en rond het circuit te verbeteren. Het budget moet gecreëerd worden door onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting te verhogen. Mocht de Grand Prix er alsnog niet van komen, wordt het geld ook niet geïnvesteerd.

Overheidssteun belangrijke voorwaarde voor FOM

Een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, dat volgens het Formula One Management (FOM) een voorsprong op Assen heeft in de strijd om de organisatie van een Nederlandse Grand Prix, hangt vooral af van de financiën. In totaal is er circa 40 miljoen euro nodig, waarvan 10 miljoen voor aanpassingen aan het circuit wordt aangewend.

Een belangrijke voorwaarde die het FOM stelt, is dat de overheid de organisatie van de Grand Prix met subsidie bijstaat. Nu de gemeenteraad met die eis heeft ingestemd, lijkt het circuit aan de belangrijkste eisen te hebben voldaan.

Zandvoort, dat met de toezegging van 4 miljoen euro andere partijen wil verleiden om ook te investeren, heeft tot en met 31 maart een exclusiviteitsovereenkomst met het FOM, dat na zondag ook met andere circuits om tafel kan gaan.