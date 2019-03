De gemeenteraad van Zandvoort zal zich dinsdagavond in een extra raadscommissie uitspreken over een mogelijke investering van 4 miljoen euro voor de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland.

De raadscommissievergadering start om 19.30 uur en is live te volgen op de site van de gemeente. Voor- en tegenstanders van de steun mogen hun zegje doen.

Het college van burgemeester en wethouders van de Noord-Hollandse kustplaats deed vorige week een voorstel om 4 miljoen euro uit te trekken om de Formule 1 terug te halen naar Zandvoort.

Een van de sprekers zal voormalig Formule 1-coureur Jan Lammers zijn, die als sportief directeur gaat fungeren als Zandvoort Grands Prix gaat huisvesten. "De gemeenteraad zal uiteraard zijn eigen afweging gaan maken, maar alle voortekenen zijn positief", zegt Lammers tegen NU.nl.

Wethouder Ellen Verheij liet vorige week al doorschemeren dat de gemeente bereid is om 4 miljoen in het circuit te steken. "Wij zijn bereid om te investeren in de terugkeer van de Formule 1 op het mooiste circuit van Nederland. We zijn trots op de Formule 1 en Circuit Zandvoort, en bereid om daarvoor onze nek uit te steken."

Het geld zal vooral bedoeld zijn om de infrastructuur van en rond het circuit te verbeteren. Het budget moet gecreëerd worden door onder meer de toeristenbelasting met 50 cent per overnachting te verhogen.

Overheidssteun belangrijke voorwaarde voor FOM

Een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, dat volgens het Formula One Management (FOM) een voorsprong op Assen heeft in de strijd om de organisatie van een Nederlandse Grand Prix, hangt vooral af van de financiën. In totaal is er circa 40 miljoen euro nodig, waarvan 10 miljoen voor aanpassingen aan het circuit wordt aangewend.

Een belangrijke voorwaarde die het FOM stelt, is dat de overheid de organisatie van de Grand Prix met subsidie bijstaat. Als de gemeenteraad dinsdag instemt met het voorstel, dan lijkt het circuit aan de belangrijkste eisen te hebben voldaan.

Zandvoort, dat met de toezegging van 4 miljoen euro andere partijen wil verleiden om ook te investeren, heeft tot en met 31 maart een exclusiviteitsovereenkomst met het FOM, dat na zondag ook met andere circuits om tafel kan gaan.

Jan Lammers, de beoogd sportief directeur van de GP van Nederland, en Max Verstappen. (Foto: ANP)

'31 maart is geen keiharde deadline'

Lammers kan niet zeggen wanneer Zandvoort zijn volledige plan bij het FOM indient. "31 maart is in ieder geval geen keiharde deadline, zoals hier en daar gesuggereerd wordt. Het is ook niet aan ons om bekend te maken of de race er wel of niet komt, dat zal het FOM zelf doen."

Of er al op korte termijn een knoop wordt doorgehakt, is dan ook onzeker. "Het kan zijn dat het pas duidelijk wordt als het FOM in juni de racekalender voor 2020 onthult", aldus Lammers.

De inzet van het circuit is om een contract voor drie jaar met het FOM te sluiten. In 1985 werd er voor het laatst een Formule 1-race in Zandvoort verreden.