Mick Schumacher zal volgende week in Bahrein voor Ferrari en Alfa Romeo als testcoureur fungeren. Voor de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher wordt het de eerste keer dat hij in een Formule 1-auto gaat rijden.

Schumacher maakt zijn opwachting bij de testdagen voor talenten in Bahrein. Het Duitse talent komt op dinsdag 2 april in actie voor Ferrari en zal een dag later zijn opwachting maken voor Alfa Romeo.

"Ik wil Ferrari en Alfa Romeo graag bedanken voor de kans die ik krijg", aldus de twintigjarige Schumacher. "Ik kijk heel erg uit naar wat voor mij ongetwijfeld een fantastische ervaring zal worden, al focus ik me nu vooral op het nieuwe seizoen."

Schumacher is regerend kampioen in de Formule 3 en maakt dit seizoen zijn opwachting in de Formule 2. Het nieuwe seizoen in de klasse onder de Formule 1 gaat komend weekend van start met de Grand Prix van Bahrein.

Schumacher maakt sinds begin dit jaar deel uit van het talentenprogramma van Ferrari, waar Michael Schumacher in zijn loopbaan zijn grootste successen vierde. De legendarische Formule 1-coureur veroverde vijf van zijn zeven wereldtitels in dienst van de Italiaanse renstal.

'Mick is een coureur met veel potentie'

Teambaas Mattia Binotto van Ferrari is trots dat hij Mick Schumacher de kans kan bieden om voor het eerst in een Formule 1-auto te rijden. "Hij is overduidelijk een coureur met veel potentie. In deze fase van zijn carrière is het heel nuttig om op een officiële testdag in onze auto te rijden."

Callum Ilott zal net als Schumacher voor Ferrari en Alfa Romeo gaan testen. De Britse Formule 2-coureur komt in actie tijdens de testdagen voor talenten in Barcelona op 14 en 15 mei.

"Het zit in ons DNA om jonge talenten te herkennen en Mick en Callum zijn daar perfecte voorbeelden van", zegt teambaas Frédéric Vasseur van Alfa Romeo. "Het zijn veelbelovende coureurs die de kans verdienen om op deze manier een nieuwe stap in hun loopbaan te zetten."

Ook in de Formule 1 staat zondag de Grand Prix van Bahrein op het programma. Het seizoen in de koningsklasse van de autosport ging op 17 maart van start met de Grand Prix van Australië, die werd gewonnen door Valtteri Bottas.