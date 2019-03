In Bahrein wordt komend weekend de tweede Grand Prix van het jaar verreden. Voormalig Formule 1-coureur Robert Doornbos beantwoordt vijf vragen over de race op het Bahrain International Circuit in Sakhir.

Max Verstappen kende een veelbelovende start met zijn derde plaats in Australië. Kan hij in Bahrein winnen?

"Hij gaat in ieder geval weer meedoen om de podiumplaatsen. Qua aerodynamica zit het wel goed bij Red Bull Racing en in Australië hadden ze zelfs de hoogste topsnelheid van alle teams. Het hele pakket ziet er gewoon erg goed uit. Het is natuurlijk nog erg vroeg in het seizoen, de komende races gaat blijken of de titelaspiraties levend blijven."

"Op papier is Ferrari vaak heel sterk in Bahrein. Sebastian Vettel won hier de afgelopen twee jaar. Ze moeten zondag echt hun spierballen laten zien na die teleurstellende race in Australië."

Max Verstappen in Bahrein 2015 - Toro Rosso: uitgevallen

2016 - Toro Rosso: zesde

2017 - Red Bull: uitgevallen

2018 - Red Bull: uitgevallen

Max Verstappen viel vorig jaar al snel uit na een botsing met Hamilton. (Foto: ANP)

Er lijkt voor Verstappen een vloek op Bahrein te rusten. Hij viel er driemaal uit en werd één keer zesde. Alleen in Azerbeidzjan pakte hij minder WK-punten. Wat zegt dit?

"Nou, dat gevoel neem je als coureur wel mee naar het circuit. Je komt toch aan met het idee 'shit, tot op heden is het hier nog niet gelukt'."

"Met de vele lange rechte stukken is dit ook geen baan die Red Bull in het verleden goed lag, maar met de nieuwe auto is dit zeker anders. In het verleden moest Red Bull nog weleens een compromis maken in de afstelling van de vleugels om op de rechte stukken niet veel tijd te verliezen, wat weer ten koste ging van de bochtige delen. Dit jaar hoeft dat niet meer."

"Natuurlijk zullen Mercedes en Ferrari nog wel sneller zijn in de kwalificatie, maar in Australië heeft Verstappen laten zien dat hij op een raceafstand kan strijden met deze teams. Dat kan hij ook in Bahrein."

Minste punten per circuit voor Verstappen 1. Azerbeidzjan: 4 punten - 3 races

2. Bahrein: 8 punten - 4 races

3. Monaco: 12 punten - 4 races

4. Italië: 17 punten - 4 races

5. Frankrijk: 18 punten - 1 race

6. België: 19 punten - 4 races

7. Rusland: 21 punten - 4 races

Mercedes kende een droomstart met een één-twee in Melbourne. Gaat het team van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas dit seizoen weer domineren?

"Mercedes heeft een waanzinnige openingsrace achter de rug, maar ze zijn de laatste jaren in Australië vaak heel sterk geweest. Zoals Ferrari altijd goed was in Bahrein. Pas na de eerste vier races kunnen we de balans opmaken."

"In Australië, Bahrein, China en Azerbeidzjan liggen erg verschillende circuits met verschillende omstandigheden en soorten asfalt. Daarna volgen de Europese races, waarbij de omstandigheden vergelijkbaar zijn en de verhoudingen pas echt duidelijk worden."

Bottas na zijn zege in Melbourne. (Foto: ProShots)

Starttijden GP Bahrein Eerste vrije training: vrijdag 12.00 uur

Tweede vrije training: vrijdag 16.00 uur

Derde vrije training: zaterdag 13.00 uur

Kwalificatie: zaterdag 16.00 uur

Race: zondag 17.10 uur

Wie is jou in negatieve zin opgevallen in Melbourne?

"Williams, natuurlijk. Ze waren het hele weekend twee seconden per ronde trager dan de rest. Ik vraag me echt af of ze het seizoen überhaupt kunnen afmaken, als ze op deze manier doorgaan."

"Voor de eens zo grote Williams is dit verschrikkelijk, enorm pijnlijk om te zien. Teambaas Claire Williams heeft gezegd dat het legendarische team geen B-team van een topteam mag worden. Maar als je ziet hoe goed Haas het doet als B-team van Ferrari, waarom zou Williams dan geen opleidingsteam van Mercedes kunnen zijn?"

Laatste tien winnaars GP Bahrein 2018: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2017: Sebastian Vettel (Duitsland/Ferrari)

2016: Nico Rosberg (Duitsland/Mercedes)

2015: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2014: Lewis Hamilton (Groot-Brittannië/Mercedes)

2013: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2012: Sebastian Vettel (Duitsland/Red Bull)

2011: niet verreden

2010: Fernando Alonso (Spanje/Ferrari)

2009: Jenson Button (Groot-Brittannië/Brawn)

Plattegrond van het Bahrain International Circuit.

Jij hebt als testcoureur in de Formule 1 op het Bahrain International Circuit gereden. Wat is er bijzonder aan dit circuit?

"In tegenstelling tot Australië zijn hier veel inhaalmogelijkheden. Dat kan heel goed bij bochten één en twee, waar Lewis Hamilton en Nico Rosberg in 2014 prachtige duels uitvochten en steeds stuivertje wisselden."

"Het is voor de coureurs niet een heel uitdagend circuit, de meeste bochten kun je op topsnelheid nemen. Onder meer in bocht 10 moet er hard geremd worden, daar kun je veel slijtage op de banden krijgen."

"Bijzonder aan deze race is dat hij vlak na zonsondergang begint. De temperatuur daalt snel, terwijl de omstandigheden tijdens de trainingen overdag in de hitte van de woestijn heel anders zijn. Het omgaan met de bandenslijtage is op deze baan belangrijk en daar is Verstappen vaak goed in."