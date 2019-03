Honda-directeur Masashi Yamamoto hoopt dat Red Bull Racing rond de zomerstop in de Formule 1 de eerste zege op zak heeft. Hij stelt wel dat de motor van het team op dit moment nog minder goed is dan die van concurrenten Mercedes en Ferrari.

"We kunnen nu laten zien hoe Honda races wil winnen", zegt Yamamoto tegen Motorsport. "We hopen dat we onze droom waar kunnen maken, hopelijk al rond de zomer."

Max Verstappen bezorgde Honda ruim een week geleden bij de openingsrace in Australië de eerste podiumplaats sinds 2008. De Japanse motorleverancier boekte in 2006 zijn laatste Grand Prix-zege, toen Jenson Button de race in Hongarije won.

Vorig jaar won Red Bull met een Renault-motor vier races. Honda wil geen duidelijke doelstelling voor de huidige jaargang uitspreken.

"We willen de verwachtingen niet te laag houden, maar eerlijk gezegd hebben we nu het gevoel dat we met de motor nog niet op het niveau van Ferrari en Mercedes zitten", zegt de Honda-directeur. "We zullen dus moeten verbeteren."

Honda-directeur Masashi Yamamoto met Toro Rosso-teambaas Franz Tost. (Foto: Getty Images)

'Dit is een belangrijk jaar voor Honda'

Na een afwezigheid van zeven jaar keerde Honda in 2015 terug in de Formule 1. Het bedrijf heeft met Red Bull en Toro Rosso nu twee teams met Honda-motoren in de koningsklasse van de autosport.

"Dit is een belangrijk jaar voor ons, want voor het eerst in het hybride-tijdperk hebben we meer dan één team", aldus Yamamoto. "Met beide teams hebben we verschillende doelen."

"Red Bull is een topteam met goede coureurs, een goed management en een goed chassis. Wij als Honda zullen een goede motor moeten maken", stelt de Japanner.

"De samenwerking met Toro Rosso is zijn tweede jaar in gegaan en we denken dat we op de goede weg zijn. Een podiumplaats of een plek net daaronder kan bewijzen dat we progressie boeken."

Komende zondag wordt in Bahrein de tweede Grand Prix van het seizoen verreden. De race in Sakhir begint zondag om 17.10 uur (Nederlandse tijd).