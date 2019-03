Teambaas Toto Wolff van Mercedes is onder de indruk van de Honda-motor van Red Bull Racing. Het potentieel van de nieuwe krachtbron was volgens de Oostenrijker goed te zien bij de eerste Grand Prix van het seizoen in Australië.

"We zagen hoe ze Ferrari-coureur Sebastian Vettel 'opvraten' in de derde bocht", doelt de Oostenrijker op de inhaalactie van Red Bull-coureur Max Verstappen, die zich daarmee verzekerde van de derde plaats in de Grand Prix.

"De kracht was enorm. Het is goed om te zien dat Honda zo sterk terug is gekomen. Het maakt me blij, want het is een goede groep mensen."

Wolff vind het niet erg dat Red Bull door de Honda-motor nu waarschijnlijk een grotere concurrent is voor Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, die de Grand Prix in Melbourne afgelopen zondag won.

"Het is de eerste podiumplek voor Honda sinds ze terug zijn en dat verdienen ze. Ze hebben moeilijke tijden gekend met McLaren. Om Honda op het podium te zien en de mensen van Honda blij te zien is fantastisch."

Wereldkampioen Hamilton zei eerder al dat hij Red Bull, dat de afgelopen jaren met een Renault-motor reed, dit seizoen als een grotere bedreiging ziet. "Ze zijn op hetzelfde niveau. We gaan mooie gevechten krijgen dit jaar tussen de Mercedes, Ferrari en Red Bull."

Het Formule 1-seizoen gaat komend weekend verder met de Grand Prix van Bahrein.