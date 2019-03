Mick Schumacher heeft het nooit een probleem gevonden om te worden vergeleken met zijn vader Michael Schumacher. De negentienjarige Duitser voelt daardoor geen extra druk om ook de Formule 1 te halen.

"Het is heel simpel voor mij. Het doel is altijd geweest om te worden vergeleken met de beste Formule 1-coureur ooit", zegt Schumacher aan de vooravond van zijn debuutseizoen in de Formule 2.

"Het is heel speciaal om mijn vader als idool te hebben. Ik vind het een ontzettende eer om met hem te worden vergeleken, omdat ik daarvan kan leren en mezelf op die manier kan ontwikkelen."

Michael Schumacher is recordhouder met zeven wereldtitels in de Formule 1. Hij raakte in 2013 door een ernstig skiongeluk in coma. Hij ontwaakte daar later uit, maar zijn familie laat slechts sporadisch iets los over zijn situatie.

Schumacher junior kroonde zich afgelopen seizoen met overmacht tot kampioen in de Formule 3. Hij verdiende daarmee de overstap naar de Formule 2, de hoogste klasse onder de Formule 1.

Het jonge talent gaat dit seizoen rijden voor PREMA Racing. Voor dat team was hij afgelopen seizoen ook actief in het Formule 3-kampioenschap. Schumacher vervangt bij het Italiaanse succesteam Nyck de Vries, die op zijn beurt verhuisde naar het andere topteam, ART Grand Prix uit Frankrijk.

Mick Schumacher werd afgelopen seizoen kampioen in de Formule 3. (Foto: ANP)

'Banden moeilijkste onderdeel in deze klasse'

Schumacher kan niet wachten op zijn eerste races in de Formule 2, de Grand Prix van Bahrein op zaterdag 30 en zondag 31 maart op het Bahrain International Circuit.

"De stap zelf van de Formule 3 naar de Formule 2 is niet eens zo heel groot. Het gaat meer om het begrijpen van de banden. Dat is misschien nog wel het moeilijkste onderdeel in deze klasse", vertelt hij.

"We hebben heel wat meer grip en een flink hogere snelheid, dus het is een stuk harder werken in de auto. Dat is een mooie uitdaging. Ik ga er alles aan doen om goed voor de dag te komen."

Schumacher werd begin dit jaar door Ferrari toegevoegd aan het F1 Junior-programma. Hij trad daarmee in de voetsporen van zijn vader, die in het verleden furore maakte bij de Italianen.

"Ik kan zo veel leren van Ferrari. Ik wil het maximale uit mijn carrière halen. Ze hebben mij verwelkomd in hun familie. Zij waren altijd een deel van mijn familie. Ik ben hartstikke blij."