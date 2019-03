Lewis Hamilton is onder de indruk van wat Max Verstappen en Red Bull Racing zondag lieten zien bij de start van het Formule 1-seizoen in Australië. De wereldkampioen van Mercedes hoopt op een mooie concurrentiestrijd.

"Het is mooi om de verbetering met de Honda-motor te zien. Red Bull zat zo lang bij Renault en is nu in staat om een Ferrari in te halen, dat is geweldig", aldus Hamilton tegen Motorsport.com.

"Bij Ferrari ging er dit weekend iets fout, maar ik ben er vrij zeker van dat de wagen nog erg goed is."

Verstappen kwam in zijn eerste race met het de Honda-motor tot een derde plaats en hield Ferrari-rijders Sebastian Vettel en Charles Leclerc achter zich. Hij passeerde Vettel vrij eenvoudig tijdens de race.

Hamilton, die dit jaar op zijn derde opeenvolgende en zijn zesde wereldtitel in totaal jaagt, eindigde de race in Melbourne als tweede achter teamgenoot Valtteri Bottas.

'Denk dat dit het begin is van mooi gevecht'

De 34-jarige Hamilton verheugt zich op de komende races. "Ik denk dat dit het begin is van een erg mooi gevecht", aldus de Mercedes-coureur.

"Ik groeide op met Ayrton Senna die met Honda reed en dat was toen erg indrukwekkend. Ze horen weer in de top en ik hoop dat de betrouwbaarheid in orde blijft, zodat we nek-aan-nek kunnen racen."

De Brit vlakt ook Verstappens teamgenoot Pierre Gasly, die niet met de top meekon, niet uit. "Pierre had een beetje pech, denk ik, want hij deed niet veel onder voor Max het hele weekend", zegt hij.

"Zijn race was vanaf het begin eigenlijk al verloren, maar alle zes de rijders van de drie topteams zullen uiteindelijk wat te zeggen hebben."