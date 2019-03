Zandvoort is bereid om de komende jaren 4 miljoen euro te steken in een terugkeer van de Formule 1 naar Nederland, zo heeft de gemeente donderdag bekendgemaakt.

"Wij zijn bereid om te investeren in de terugkeer van de Formule 1 op het mooiste circuit van Nederland. We zijn trots op de Formule 1 en Circuit Zandvoort en bereid om daarvoor onze nek uit te steken", zegt wethouder Ellen Verheij op de site van de gemeente.

De gemeente benadrukt dat het budget voornamelijk bestemd is voor het verbeteren van de infrastructuur en dat het "wil zorgen voor een optimale bereikbaarheid van het evenement en tegelijkertijd samen met partners werken aan structurele oplossingen".

Zandvoort, dat ook plaatselijke ondernemers en verenigingen wil laten profiteren van de Formule 1, creëert het budget door onder meer het verhogen van toeristenbelasting met 50 cent per overnachting. Het plan moet dinsdag worden goedgekeurd door de gemeenteraad.

Een terugkeer van de Formule 1 naar Zandvoort, dat volgens het Formula One Management (FOM) een voorsprong heeft op Assen in de strijd om de organisatie van een Nederlandse Grand Prix, hangt vooral af van de financiën.

Sportraad riep in brief op tot steun

Eerder deze maand riep de Nederlandse sportraad de politiek in een brief op om Zandvoort te ondersteunen nadat minister Bruno Bruins van Sport in februari nog weigerde aan een subsidieaanvraag van 5 miljoen euro te voldoen.

De brief van de sportraad werd ook verstuurd aan onder meer de Gedeputeerde Staten van de provincies Noord-Holland en Drenthe, de colleges van B en W in Zandvoort en Assen, de twee circuits en het FOM.

Zandvoort, dat met de toezegging van 4 miljoen andere partijen wil verleiden om ook te investeren, heeft tot en met 31 maart om een plan in te dienen voor de organisatie van een Grand Prix in Nederland.

In 1985 werd er voor het laatst een Formule 1-race in Zandvoort verreden. Door de grote populariteit van Max Verstappen is de roep om een terugkeer van de race de laatste jaren flink toegenomen.