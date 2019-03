Teambaas Toto Wolff van Mercedes wil zich nog niet rijk rekenen na het teleurstellende begin van concurrent Ferrari aan het Formule 1-seizoen. De Oostenrijker ziet de prestaties van de Italiaanse renstal bij de Grand Prix van Australië puur als incident.

Waar Ferrari tijdens de testweken in Barcelona nog de nodige indruk maakte, stelde het team van Sebastian Vettel en Charles Leclerc zondag teleur tijdens de eerste race van het jaar. Vettel, die vorig jaar nog won in Australië, eindigde als vierde en Leclerc als vijfde.

"Het is duidelijk dat Ferrari niet aan de verwachtingen voldeed. Maar het is lastig om vanaf het eerste moment te weten hoe je de nieuwe auto het beste kunt gebruiken", zegt de 47-jarige Wolff in gesprek met Motorsport.com.

"Tijdens een Grand Prix-weekend heb je eigenlijk maar twee dagen om de juiste afstelling te vinden. Ik denk dat Ferrari op dat gebied de slag heeft gemist in Australië en dat er geen sprake is van een permanent gebrek aan snelheid."

Sebastian Vettel begon het seizoen met een vierde plek. (Foto: Pro Shots)

'We waren verrast door voorsprong op Ferrari'

Terwijl Ferrari imponeerde tijdens de testweken en teleurstelde in Melbourne, was het tegenovergestelde het geval bij Mercedes. De Fin Valtteri Bottas pakte in Australië de zege en zijn Britse teamgenoot Lewis Hamilton kwam als tweede over de streep op het Albert Park Street Circuit.

"Toen we naar Melbourne afreisden, wisten we niet precies hoe goed we zouden zijn", bekende Wolff. "We waren daarom wel een beetje verrast door de voorsprong die we hadden op Ferrari. Ferrari had de afstelling van de auto niet helemaal goed op orde en wij juist wel. Dat heeft dit keer voor het verschil gezorgd."

Op zondag 31 maart wordt het Formule 1-seizoen vervolgd met de Grand Prix van Bahrein, die vorig jaar werd gewonnen door Vettel. Wolff verwacht een heel andere race dan die in Australië. "In Bahrein is het asfalt ruwer en zal het nog warmer zijn. We zullen denk ik weer veel verschillen zien in snelheid."