Max Verstappen vindt dat het mede aan zijn opgedane ervaring te danken is dat hij het nieuwe Formule 1-seizoen zondag probleemloos begon in Australië. De Red Bull Racing-coureur werd derde en pakte zijn zesde podiumplek op rij.

Richting de slotfase van de Grand Prix in Melbourne besloot Verstappen om niet ten koste van alles de strijd aan te gaan met nummer twee Lewis Hamilton van Mercedes, maar vooral zijn derde plek te koesteren.

"Ik kon dat twee jaar geleden ook wel, alleen op sommige momenten kan ik het nu iets makkelijker inschatten door de ervaring die ik heb gekregen", zei Verstappen maandag in het Ziggo Sport-programma Peptalk.

"Ik haalde Sebastian Vettel in en daarna probeerde ik twee ronden lang het gat naar Hamilton dicht te rijden. Dat ging heel makkelijk. Toen heb ik het er met het team over gehad dat ik betere banden had en dat ik zou wachten tot het einde van de wedstrijd."

De 21-jarige Verstappen, die voor het eerst met een Honda-motor racete, had daar geen moeite mee. "Ik heb een ronde of twintig heel rustig aan gereden en er gewoon achteraan getoerd."

'Zat beetje ingesloten na goede start'

Verstappen moest zich in Melbourne bij de eerste bocht na de start ook inhouden, want even leek het erop dat hij klem zou komen te zitten.

"Ik had best een goede start, ik kwam alleen niet goed uit voor die eerste bocht. In Melbourne kun je makkelijk buitenom, maar ik zat een beetje ingesloten", aldus de Red Bull-rijder, die de eerste meters wel zonder kleerscheuren doorkwam.

Nieuw dit seizoen is dat de coureur met de snelste ronde een extra WK-punt krijgt. Verstappen ging er op het Albert Park Street Circuit voor, maar moest het afleggen tegen racewinnaar Valtteri Bottas van Mercedes. "Vorig jaar probeerde ik ook altijd de snelste ronde te rijden als dat erin zat. Voor mij verandert er weinig", zei hij over die nieuwe regel.

De tweede race van het Formule 1-seizoen is op zondag 31 maart in Bahrein. Weer twee weken later staat in China de derde Grand Prix op het programma.